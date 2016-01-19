الملك سلمان: محاربة الإرهاب تتطلب تكاتفاً دولياً

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، للرئيس الصيني شي جين بينغ السعي المشترك للاستقرار والسلم العالمي، مؤكداً أن التحديات خصوصا الإرهاب تتطلب تكاتفاً دولياً.

وكان الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وصل الرياض، اليوم الثلاثاء، للقاء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويبحث خادم الحرمين مع الرئيس الصيني تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تمتين علاقات البلدين على جميع الصعد.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما كان في استقبال الرئيس الصيني وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان الوزير المرافق وأمين منطقة الرياض إبراهيم السلطان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين رياض المباركي، وسفير الصين لدى المملكة لي تشنغ ون، وأعضاء السفارة الصينية بالرياض.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس الصين، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي مدير مكتب الدراسات السياسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ هو نينغ، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي أمين سرها رئيس ديوانها لي تشان شو، ومستشار الدولة يانغ جيه تشي، ووزير الخارجية وانغ يي، ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح شيوب شاو شي، ووزير التجارة قاو هو تشنغ، ورئيس مكتب المالية والاقتصاد ليو خه، ونائب رئيس ديوان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب فخامة الرئيس دينغ شيويه شيانغ، ونائب وزير الخارجية تشانغ مينغ.