السعودية.. طلاب الشهرة وراء مقاطع "الهياط"

يدهن يدي ضيوفه بالعود وثان يطبخ الأوراق النقدية وثالث يتظاهر بقتل ابنه ليغتسل الضيوف بدمه، كل تلك المشاهد كانت تدور حولها مقاطع تناقلها السعوديون عن الهياط.

وأصل الكلمة مأخوذة من "هيط" وهي عامية تعني فعل ما لا يمكن ليس لهدف معين إلا للفت الأنظار وجلب الانتباه.

ويرى متخصصون أن هناك خيطا رفيعا بين الهياط والفخر، والأخير تركز على ميادين الحرب والقتال، واستخدمه العرب قديما في بعض القصائد الشهيرة.

ويعلق عبدالله الزغيبي، أحد العاملين في مجال الصحة النفسية، أن الهياط قد يكون مرضا نفسيا، وهو شعور بالنقص يتولد لدى الإنسان ليكمله بالصوت المرتفع في قضية معينة، كما نشاهدها أحيانا في بعض المقاطع المتناقلة عبر وسائل التواصل.

وبيّن الزغيبي أن مواقع التواصل تنقل لنا يوميا مشاهد هياط متعدد أسوأها ما يتعلق بالغذاء والإسراف غير المبرر لأجل الهياط.

وقال إن مشهد الغسيل بدهن العود لا يمكن أن يكون مشهدا عاديا وليس له مبرر سوى الهياط، وكذلك لا يمكن أن يكون مشهد إشعال الحطب بطريقة غريبة سوى الهياط.

ويرجع العديد من المهتمين والمغردين السعوديين على تويتر انتشار مقاطع الهياط إلى البحث عن الشهرة.

ويرى أخصائيون نفسيون أنه لا يمكن علاج الهياط إلا بالقوانين الصارمة التي تجرم بعض الأفعال كما حدث في المقطع التمثيلي للتظاهر بنحر الابن من أجل إرضاء الضيوف.

ويشير البعض إلى أن نجاة من قام بغلي النقود في الماء من العقاب، وهي إحدى الأفعال التي تقع تحت طائلة المساءلة والعقاب بسبب إتلاف الأوراق المالية.

وفي هشتاج ضد الهياط في تويتر، اعتبر مغردون أن أسوأ أنواع الهياط هي الإسراف الكبير في موائد الطعام لأجل التصوير والتفاخر. وشهدت الحملة نشر صور من المحتاجين في العالم لأجل الحد من هذه الظاهرة.