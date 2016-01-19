السعودية والصين تتطلعان إلى مزيد من التعاون

توجهت الأنظار كلها صوب الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الشرق الأوسط، والتي تحط رحالها في السعودية كأول محطة من هذه الجولة، تليها مصر وإيران.

وقال السفير الصيني لدى السعودية، لي تشنغ ون، إن زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الصيني للسعودية لها أهمية كبيرة من خلال العمل المشترك، حيث ستصبح العلاقات الثنائية أكثر صلابة وعمقاً ومثابرة، كما ستلعب الدولتان دوراً أكثر فعالية ونشاطاً في الشؤون الدولية والإقليمية.

من جانبها، تدرك السعودية أن أهمية الصين ليس فى الإطار الإقليمي فقط، إنما في قضايا دولية دقيقة.

وسيكون البعد السياسي حاضراً وبقوة في الزيارة، وتحديداً الملفين السوري والليبي، فضلاً عن مناقشة التطورات التي يشهدها الإقليم، آخرها التوتر السعودي الإيراني الذي تحاول الصين أن تلعب فيه دوراً بدعوة الطرفين للتهدئة وضبط النفس.

كذلك تأتي الزيارة الأولى للرئيس الصيني لمصر منذ 12 عاماً، وسط توافق مصري صيني حول عدد من الملفات الثنائية.

وتعتزم الحكومة الصينية الاستمرار في تبني موقف متوازن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إصدارها وثيقة رسمية هي الأولى من نوعها حول سياسة الصين والتزامها بتطوير علاقاتها مع الدول العربية من أجل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والتمسك بحل القضايا الساخنة في المنطقة بطرق سياسية لتعزيز التضامن ووضع حد لانتشار الأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب.