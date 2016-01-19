السعودية والصين توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقعت السعودية مع الصين الثلاثاء، 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم منها مذكرة تفاهم حول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومذكرة تفاهم للتعاون في العلوم والتكنلوجيا ومذكرة تفاهم بشأن الملاحة بالأقمار الصناعية، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية حول مكافحة الإرهاب.

وقبيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، قلد خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الصيني، "قلادة الملك عبدالعزيز" وهي أعلى وسام في المملكة وتمنح لقادة ورؤساء الدول.

مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، على النحو التالي:

أولاً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والتعاون في الطاقة الإنتاجية وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح شيو شاو شي.

ثانيا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتقنية وقعها من الجانب السعودي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فيما وقعها من الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.

ثالثا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية وقعها من الجانب السعودي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية ران تشن تشي.

رابعا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية وقعها من الجانب السعودي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح شيو شاوشي.

خامسا: اتفاقية قرض لصالح مشروع التطوير البيئي للمناطق المأهولة بقومية الهوي في منطقة جنتاي بإقليم شنشى.

سادسا: اتفاقية قرض لصالح مشروع حماية الأراضي كثيرة الرطوبة وتطوير بحيرة هيوانقي بإقليم أنهوي وقعهما من الجانب السعودي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فيما وقعهما من الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.

سابعا: مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للمشاورات حول مكافحة الإرهاب وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ، فيما وقعها من الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.

ثامنا: مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما وقعها من الجانب الصيني معالي وزير التجارة قاو هو تشن.

تاسعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، وقعها من الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس مصلحة الدولة للطاقة نور بكري.

عاشراً: مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز، وقعها من الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس مجلس الإدارة لشركة الهندسة النووية وانغ شو جين.

أحد عشر: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والتطوير بين شركة أرامكو السعودية ومركز بحوث التطوير التابع لمجلس حكومة جمهورية الصين الشعبية، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، فيما وقعها من الجانب الصيني سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي تشانغ ون.

اثنا عشر: اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركة الزيت العربية السعودية ارامكو والشركة الصينية الوطنية للبتروكيماويات SINOPEC وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات وانغ يو بو.

ثالث عشر: مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي لتنمية الاستثمارات الصناعية والمحتوى المحلي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، فيما وقعها من الجانب الصيني مدير شركة يوتشان للاستثمار وان جيو بين.

رابع عشر: مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي ، وقعها من الجانب السعودي نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور علي إبراهيم الغبان ، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس مصلحة الدولة للآثار ليو يو جو.

السلم العالمي

هذا وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الثلاثاء، للرئيس الصيني شي جين بينغ السعي المشترك للاستقرار والسلم العالمي، مؤكداً أن التحديات خصوصا الإرهاب تتطلب تكاتفا دولياً.

من جهته أعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، معبراً عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد حرص جمهورية الصين الشعبية على تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع المملكة ، منوهاً بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتحفيز التنمية في المملكة.

وكان الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وصل الرياض، اليوم الثلاثاء، للقاء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحث خادم الحرمين مع الرئيس الصيني تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تمتين علاقات البلدين على جميع الصعد.