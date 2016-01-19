القبض على هيثم المختار المطلوب باعتداءات على قوى أمنية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 21 / 3 / 1437هـ بشأن القبض على أحد المطلوبين للجهات الأمنية ممن تورطوا بالمشاركة في جريمة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن بمدينة سيهات، بتاريخ 6 / 2 / 1437هـ والتي نتج عنها استشهاد رجلي أمن، وكذلك إطلاق النار على إحدى دوريات المرور في حي الخويلدية بمحافظة القطيف، بتاريخ 27 / 1 / 1437هـ الذي نتج عنه إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة حسبما نقلت "واس".

وفي إطار المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات الإرهابية تم بتاريخ 8 / 4 / 1437هـ، القبض على المطلوب للجهات الأمنية "هيثم إبراهيم حسن المختار"، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه بالمشاركة في تلك الجرائم، وقيامه مع مجموعة أشخاص بتشكيل خلية إرهابية بالقطيف مرتبطة بأحد المطلوبين على قائمة (23) المعلنة بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ.

بالإضافة إلى مشاركته في تصنيع قنابل مولوتوف وإخفائها في أحد المنازل المهجورة، وكذلك مشاركته في جريمة إلقاء قنابل مولوتوف على أحد المباني الحكومية بتاريخ 29 / 3 / 1437هـ في محاولة لإشعال النار فيه.