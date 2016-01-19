شاهد بالصور مهرجان "سوق القيصرية" العتيقة

أسدل الستار على مهرجان "سوق القيصرية"، التي تعتبر من أقدم أسواق الجزيرة العربية، وتتميز بطرازها العثماني العتيق وسط الأحساء، حيث شهد المهرجان مشاركة 20 حرفة يدوية والفنون الشعبية التي دخلت مؤخراً في قائمة "اليونيسكو" للمدن الإبداعية العالمية.

وبين محمد العويفير، من هيئة السياحة والتراث الوطني، أن برنامج بارع المختص بدعم الحرف اليدوية كان له تواجد بارز في المهرجان بتعريف المجتمع عن هذا التراث الذي تشتهر به الأحساء، وكانت أبرز الحرف المشاركة هي: حياكة البشوت والفخار والخراز والنقش على الجلود والقفاص والنحت على الخشب.

ورغم مرور خمسة عشر عاماً على كارثة حريق القيصرية الذي أتى على كامل محتوياتها، إلا أن ذكرياتها ما زالت عالقة، فتمت إعادة بنائها من أمانة الأحساء على نفس الطراز المشهور بها، حيث أكد المشرف على المهرجان زياد المقهوي أنه تم التركيز على دمج الموروث الشعبي بالفعالية السياحية ليخرج المهرجان بطريقة جذابة تشد زوار الأحساء، وشهد المهرجان إقبالاً لافتاً من دول الخليج نظراً لموقع الأحساء، فاستقبل أكثر من 13 ألف سائح خلال 3 أيام.

أمين الأحساء المهندس، عادل الملحم، قال لـ "العربية.نت" إن المهرجان نابع من أهل الأحساء وحبهم لوطنهم وتراثهم الأصيل، فلقيت الفكرة تأييداً من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وحضر بنفسه ليقوم بجولة على البائعين في القيصرية شهدت صدى دولياً حيث إن هذا العرس الأحسائي التراثي يأتي امتداداً لعمق المسؤولية بعد نيل الأحساء عضوية المنظمة العالمية في اليونسكو، مؤكداً أن الأمانة وضعت ضمن أهدافها السعي قدماً في العمل على رفع مستوى الوعي وعمل العديد من المشاريع التراثية في وسط الهفوف التاريخي.