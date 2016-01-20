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صور.. الرئيس الصيني يحمل السيف السعودي في قصر المربع

المصدر: العربية.نت
العاهل السعودي والرئيس الصيني يحملان السيوف في قصر المربع
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر المربع التاريخي، اليوم الأربعاء، الرئيس شين جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ولدى وصول الرئيس الصيني، أديت العرضة السعودية، وشارك خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني في أداء العرضة، بعد ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الرئيس الصيني إلى داخل قصر المربع، حيث استراحا في ساحة القصر (الحويّ)، وتناولا القهوة العربية وبعض المأكولات الشعبية. كما أطلع العاهل السعودي ضيفه على كتيبين عن الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومقتنيات دارة الملك عبدالعزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشاهد الرئيس الصيني ساحة قصر المربع، الذي أمر الملك الراحل عبدالعزيز بتشييده، ليكون مقراً للديوان الملكي، ويعد أحد أبرز معالم مدينة الرياض.

إثر ذلك تجولا في أرجاء القصر، واطلع الرئيس الصيني على ما يضمه من غرف ومجالس شملت ديوانية الملك عبدالعزيز، وغرفة القهوة، والحرس، وشاهد ما تحتوي عليه من مقتنيات وملبوسات وصور تاريخية للملك عبدالعزيز مع قادة وزعماء عدد من الدول، بالإضافة إلى صور مع أبنائه.

وعقب ذلك، أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً للرئيس الصيني.

وفي الختام قدم خادم الحرمين الشريفين هدية للرئيس الصيني، عبارة عن مجسم لقصر المربع، ثم ودع الملك ضيفه وسط أهازيج العرضة السعودية.

خادم الحرمين يعرض أزياء عسكرية قديمة للرئيس الصيني خادم الحرمين يعرض أزياء عسكرية قديمة للرئيس الصيني
العاهل السعودي والرئيس الصيني يحملان السيوف بقصر المربع العاهل السعودي والرئيس الصيني يحملان السيوف بقصر المربع
مجسم لأحد القصور الأثرية في السعودية مجسم لأحد القصور الأثرية في السعودية
الملك سلمان يحمل مروحة كان يستخدمها السعوديون قديماً الملك سلمان يحمل مروحة كان يستخدمها السعوديون قديماً
الملك والرئيس يستعرضان لوحات قديمة لبعض المعالم في السعودية الملك والرئيس يستعرضان لوحات قديمة لبعض المعالم في السعودية
الرئيس الصيني يتعرف على بعض الحلويات السعودية الرئيس الصيني يتعرف على بعض الحلويات السعودية
الملك سلمان يشرح للرئيس الصيني عن تاريخ المملكة الملك سلمان يشرح للرئيس الصيني عن تاريخ المملكة

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#العاهل السعودي, #الرئيس الصيني, #السعودية, #قصر المربع, #الديوان الملكي

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