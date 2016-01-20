صور.. الرئيس الصيني يحمل السيف السعودي في قصر المربع

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر المربع التاريخي، اليوم الأربعاء، الرئيس شين جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ولدى وصول الرئيس الصيني، أديت العرضة السعودية، وشارك خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني في أداء العرضة، بعد ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الرئيس الصيني إلى داخل قصر المربع، حيث استراحا في ساحة القصر (الحويّ)، وتناولا القهوة العربية وبعض المأكولات الشعبية. كما أطلع العاهل السعودي ضيفه على كتيبين عن الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومقتنيات دارة الملك عبدالعزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشاهد الرئيس الصيني ساحة قصر المربع، الذي أمر الملك الراحل عبدالعزيز بتشييده، ليكون مقراً للديوان الملكي، ويعد أحد أبرز معالم مدينة الرياض.

إثر ذلك تجولا في أرجاء القصر، واطلع الرئيس الصيني على ما يضمه من غرف ومجالس شملت ديوانية الملك عبدالعزيز، وغرفة القهوة، والحرس، وشاهد ما تحتوي عليه من مقتنيات وملبوسات وصور تاريخية للملك عبدالعزيز مع قادة وزعماء عدد من الدول، بالإضافة إلى صور مع أبنائه.

وعقب ذلك، أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً للرئيس الصيني.

وفي الختام قدم خادم الحرمين الشريفين هدية للرئيس الصيني، عبارة عن مجسم لقصر المربع، ثم ودع الملك ضيفه وسط أهازيج العرضة السعودية.