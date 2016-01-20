بالصور.. عائلة سعودية تنجو من الموت بأعجوبة

نجت عائلة سعودية مكونة من أب وأم وطفلتهما الصغيرة من الموت بأعجوبة، بعد أن هوت سيارتهم بحفرة عميقة في شارع عثمان بن عفان شمال بريدة في القصيم.

وأوضح محمد الجعيثن، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالقصيم، أن الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم تلقى بلاغاً من الدفاع المدني الساعة ١٩:٤٤ الثلاثاء ٤/٩ بسقوط سيارة في حفريات عميقة شمال مدينة بريدة وبحضور القائد الميداني تم مباشرة فرقتين إسعافيتين وفرقة التدخل السريع موضحاً أنه نتج عن حادث السقوط إصابتين خفيفتين وثالثة متوسطة الخطورة، مشيراً إلى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع ونقلهم إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج.