شرطة جازان تطيح بـ 1700 مخالف ومتسول

استطاعت شرطة منطقة جازان الإطاحة بـ 1701 شخص من مخالفي نظام اﻹقامة والعمل وكذلك المتسولين خلال الشهر الحالي في عدد من المحافظات المنطقة.

وأوضح اللواء ناصر الدويسي مدير شرطة منطقة جازان لـ"العربية نت" أن شرطة المنطقة مع كافة أفرع الأمن العام نفذت حملات أمنية ميدانية بعدد من محافظات المنطقة أسفرت عن اﻹطاحة ب 1701 مخالف كالتالي:

- القبض على 438 مخالفا من الأفارقة.

- القبض على 586 مخالفا يمنيا من قبل دوريات الشريط الحدودي.

- القبض على 661 مخالفا لنظام اﻹقامة والعمل من جنسيات مختلفة.

- القبض على 12 متسولا و4 من الأشخاص الناقلين للمخالفين.

وأشار الدويسي أنه تم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص مؤكدا استمرار حملاتهم الأمنية في تعقب المخالفين وضبطهم.

