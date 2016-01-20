طالبان رداً على الظواهري: لن ننفذ عمليات عسكرية خارجية

بعد يومين من بث المواقع المتطرفة تسجيلا صوتيا لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة دعا فيه من وصفهم بـ"المجاهدين" إلى توجيه ضربات للمصالح الأميركية والغربية في المنطقة، انتقاما من السعودية لإقدامها على تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 40 متهما بالإرهاب على صلة بتنظيمه، خرجت حركة طالبان للتأكيد على رفضها القاطع: "القيام بأي عمل عسكري خارج أفغانستان"، وتبرؤها من تنظيم القاعدة وسياساته.

كما ورد في بيانها الرسمي الأخير، والذي تناقلته مواقع متطرفة، مشددة على سعيها لإيجاد علاقات جيدة مع العالم.

وكما ورد نصا في بيان الحركة: "إن للإمارة الإسلامية رسالة واضحة لجميع دول العالم وخاصة الدول الإسلامية بأننا دعاة لإقامة الروابط، واستحكام الروابط الحسنة، من الأفضل أن نتواصل من القرب، وأن نتبادل الآراء حول الأهداف والقيم، نحن نقول بكامل الاطمئنان بأن الجهاد الجاري في أفغانستان حق قانوني للأفغان...، ومن جهة أخرى هذه حقيقة ساطعة بأنه ليس لنا أي تحرك عسكري خارج بلادنا."

وبات تنظيم القاعدة اليوم في موقف محرج بعد أن نادى زعيم التنظيم "الظواهري" عناصر تنظيم القاعدة بأخذ الثأر من إعدام عناصر قيادية للتنظيم وعلى رأسهم المنظر الشرعي فارس آل شويل وقال: "خير ثأر لإخوانكم أن تنكلوا بالتحالف الصليبي الصهيوني، فتتبعوا مصالحه حيث استطعتم."

حيث حرص بيان الحركة الإسلامية "طالبان" على التشديد على موقف القيادة الجديدة لطالبان بزعامة الملا أختر محمد منصور وسعي الحركة لبناء علاقات وصفتها بـ"الحسنة والمشروعة" مع دول الجوار والمنطقة والعالم وبالأخص الدول الإسلامية، وذلك عبر التواصل وإجراء المفاوضات مع عدد من الدول.

يذكر أن الظواهري سبق وبايع في يوليو 2015 برسالة صوتية له، زعيم طالبان الجديد الملا أختر منصور، الذي تولى قيادة الحركة الأفغانية بعد وفاة الملا عمر.

وقال الظواهري في رسالته "بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد، أتقدم إليكم ببيعتنا لكم، مجددا نهج الشيخ أسامة (بن لادن) وإخوانه الشهداء الأبرار في بيعتهم لأمير المؤمنين الملا محمد عمر".

وقال الظواهري في رسالته الموجهة إلى الزعيم الجديد لطالبان: "نبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى إقامة الشريعة حتى تسود بلاد المسلمين حاكمة لا محكومة قائدة لا مقودة، لا تعلوها حاكمية، ولا تنازعها مرجعية". وأضاف "نبايعكم على الجهاد لتحرير كل شبر من ديار المسلمين المغتصبة السليبة من كاشغر حتى الأندلس، ومن القوقاز حتى الصومال ووسط إفريقيا، ومن كشمير حتى القدس، ومن الفيليبين حتى كابول وبخارى وسمرقند".

وانتقدت طالبان في بيانها محاولة بعض المنتسبين للحركة الإعلان عن مواقف لا تمثل "طالبان" قائلة: "بلا شك إنه حين تظهر حركات جديدة في أي بقعة من العالم خاصة في حالات التشنج والاضطراب فهناك بعض الشباب عديمي التجربة يطلقون تصريحات خلافاً لأصول وسياسة الحركة والتي لا تمثل تلك الحركة بحال من الأحول."

وكان قادة تنظيم القاعدة و"المهاجرون" لجأوا واستقروا لدى حركة طالبان التي أعلنت "إمارة إسلامية" في أفغانستان إلى أن أطاح بها الاجتياح الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقدم بن لادن "البيعة العظمى" في السابق للملا عمر بوصفه "أميرا للمسلمين".

وقال نزر محمد مطمئن الصحافي الأفغاني المقرب من طالبان لـ"العربية.نت" إن حركة طالبان كانت ومنذ فترة تؤكد على رفض القيام بأي عمليات عسكرية خارج الأراضي الأفغانية، مؤكدا:" اليوم ليس هناك علاقة قوية تربط طالبان بتنظيم القاعدة كما أن مقاتلي القاعدة لم يعودوا متواجدين في أفغانستان سوى عدد بسيط منهم".

وشدد على أن لا اتصالات بين الحركة الإسلامية وتنظيم القاعدة اليوم الذي لم يعد متواجدا في أفغانستان، موضحاً: "هناك تعاون وتفاهم إلا أن طالبان والقاعدة باتا مختلفتين سياسيا، حيث تحصر طالبان معاركها في الحدود الأفغانية خلافا للقاعدة".

وأشار الصحافي مطمئن إلى خروج كافة قيادات وعناصر تنظيم القاعدة من أفغانستان منذ 2001 إلى إيران وعدد من الدول العربية كليبيا ومصر والعراق واليمن وغيرها قائلا: "كانت عناصر تنظيم القاعدة تخرج من قندهار إلى إيران مباشرة، وعناصر أخرى تشتت إثر الضربات الجوية لتنعش الطريق المؤدي الى العراق عبر ولاية هلمند جنوب أفغانستان وهي المعقل الرئيسي لحركة طالبان، وصولا الى ولاية نيمروز جنوب غربي أفغانستان ثم الدخول الى ايران ومن بعدها العراق. ولفت الى أن تجاهل الدول العربية لحركة طالبان الاسلامية قد يسمح لإيران بمد جسور العلاقات والتعاون مع طالبان، مؤكدا محاولات ايران المستمرة لدعم طالبان الأمر الذي تسبب الى مضاعفة الخلافات والضغط بين أجنحتها، حسب قوله.