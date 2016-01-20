«الحشد الشعبي» في خدمة «داعش»

يعيدنا المشهد الحاصل اليوم في ديالى العراقية إلى الأحداث ما بين العامين 2006 - 2010، خلال تلك الحقبة وصلت أعمال العنف الطائفية إلى ذروتها، وتسبب ذلك في تهجير ونزوح داخلي كبير، وإن ما يجري اليوم في ديالى يذكرنا بتلك الفترة الحالكة في تاريخ ما بعد الغزو الأميركي للعراق.

إن ما تقوم به تلك المليشيات والفصائل الطائفية من أعمال بشعة في ديالى هو الذي يكرّس الإرهاب ويدفع الكثير من أهالي المدن العراقية إلى الارتماء في أحضان التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها «داعش» التي قيل إن أحد أسباب سيطرتها على الموصل هو حالة الإقصاء والتهميش التي تعرضت لها ثاني أكبر المدن العراقية في عهد نوري المالكي، وإن من المؤسف أن تبلغ هيبة الدولة العراقية بأن يمنع رئيس وزرائها من الدخول لمحافظة ديالى لأن المليشيات هناك قد بلغت مبلغاً أصبحت فيه دولة داخل دولة، والأمر المفجع أن التقارير الواردة هناك تتحدث عن اختراق لتلك المليشيات والعصابات للجيش والشرطة.

بعد احتلال الموصل تنادت المرجعيات الدينية في العراق، وعلى رأسها المرجع علي السيستاني بتشكيل «الحشد الشعبي» الذي أصبحت ميليشياته مرادفاً لكل العمليات ذات الصبغة الطائفية، وعليه فإن تلك المرجعيات معنية بدور مهم وأساسي في كبح جماح «الحشد» الذي يبدد كل الجهود التي تبذلها الدولة العراقية، ويضيع بلا شك إنجاز الرمادي ويعيد المشهد إلى المربع الأول، ولذلك كان الحشد -حسب رأي الجنرال ديفيد بتريواس الذي يعرف العراقيون جهده في تحرير الأنبار من القاعدة- أخطر من «داعش». ولا نعلم كيف سيكون للمؤسسة الأمنية العراقية القدرة على استنهاض العشائر العراقية السنية لمحاربة «داعش» وتطهير المناطق التي يحتلها، في وقت نشهد تغييراً ديموغرافياً قسرياً وأعمال عنف في محافظة ديالى التي يغلب على سكانها المكون السني، وهي التي تقع على الحدود الإيرانية، إذ تأمل طهران تأمين خط مباشر إلى بغداد، ولأن ديالى تقف حائلاً استوجب ذلك تسويغ عمليات التطهير الطائفية الحاصلة تحت مظلة محاربة «داعش» الذي لا يقل إرهاباً ووحشية عن المليشيات المدعومة من إيران.

إن ما تقوم به تلك المليشيات في ظل عجز الحكومة، لن يسهم إلا في استدامة الكراهية بين أبناء شعب لم يكن يعرف الجار لأي الطوائف ينتمي جاره حتى تدخل نظام طهران الطائفي المقيت في المشهد العراقي ليضرب النسيج الاجتماعي ويمزقه.

العنف في ديالى يغذي الحقد والكراهية، ويصعّب من مهمة تحرير الموصل والمناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون من «داعش» وغيرها، ويفسح المجال لمشروعات التقسيم التي لا يستفيد منها سوى من يريد بالعراق العربي الضعف ليصبع تابعاً لا سيد قراره ونفسه، وإن من الضروري الاتعاظ من دروس الماضي ابتداءً من أعمال العنف الطائفي قبل بضعة أعوام التي وصلت إلى بغداد، وأخيراً وليس آخراً احتلال الموصل من قبل «داعش» التي أقصي نوري المالكي بسببها وتخلت عنه إيران بعد ذلك وأدار البيت الأبيض الظهر له ولم ينفعه آنذاك حزبه أو تابعيه.

من هنا فإن على حكومة حيدر العبادي ممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها كاملة أمام شعبها وعدم التخاذل، وإن السكوت على ما يجري هناك أشد مضاضة وأسوأ من المشاركة فيه، والاعتقاد بأن ما يجري في ديالى سيكون في معزل عن باقي المناطق أو سيمنع امتداده إلى مناطق أخرى تحليل خاطئ وقاصر، فنار الطائفية لن تلبث إلا أن تنتقل إلى أماكن أخرى.

* نقلا عن "الرياض"