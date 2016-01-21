علوش لـ"العربية.نت": الروس آخر من يتحدث عن الإرهاب

صرح محمد علوش، كبير المفاوضين والمسؤول السياسي لـ"جيش الإسلام" في تصريح لـ"العربية.نت" أن الموقف الأميركي والأوروبي جاء متفهماً لترشيح "جيش الإسلام"، مشيراً إلى أن الاعتراض الوحيد على مشاركة "جيش الإسلام" كان من قبل الجانب الروسي.

ووصف كبير المفاوضين أن عملية التفاوض ما زالت معطلة قائلاً: "من جانبنا أتممنا كل شيء لتسهيل عملية التفاوض، بدءاً بتشكيل الوفد وتوحيد المعارضة السورية في مشروع واضح ومحدد، وكذلك إيجاد وفد للتفاوض حتى أثبتت المعارضة السورية أنها جاهزة للعملية السياسية".

وشكك بحديث الجانب الروسي عن بدء التفاوض مع النظام في غضون أيام، مشيراً إلى عدم تلقي الوفد حتى اليوم أية دعوات. يشار إلى أنه من المقرر مشاركة وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف في 25 يناير الجاري.

وشدد علوش على أن وفد التفاوض لن يذهب إلا بعد الالتزام بنص الدعوة الرسمي وهو "الذهاب إلى مفاوضات لتشكيل هيئة حكم انتقالية"، وليس كما يقترح دي ميستورا المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، قائلاً: "هناك مفاوضات مع الهيئة ودي ميستورا في هذا الشأن".

وتعليقاً على ما صرح به سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، قال علوش: "بعد ارتكاب الروس لـ80 مجزرة بحق المدنيين السوريين وفي غضون أيام بسيطة لا حق لهم بالحديث عن الإرهاب"، متسائلاً: "هل الروس حمائم سلام أم إرهابيون؟".

وكان رياض حجاب رئيس هيئة المفاوضات قد اتهم روسيا في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي بعرقلة سير المفاوضات من خلال فرضها أسماء على وفد التفاوض.

وأضاف المسؤول السياسي لـ"جيش الإسلام" أن موقف هيئة التفاوض واضح ومحدد، قائلاً: "لن نذهب للتفاوض مع النظام إلا عقب البدء بالأعمال الإنسانية، وهو حق شرعي". وأشار إلى القرار الأممي بضرورة فك الحصار فوراً وإيجاد بيئة ومناخ ملائمين لإنجاح أي عملية تفاوضية باعتبارها إجراءات حسن نوايا، تتضمن الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن المدنيين، الذي وصفه بجريمة حرب قائلاً: "هذه ليست في مجال التفاوض الدولي".

وكانت هيئة المفاوضات العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية قد سمّت وفدها المفاوض إلى محادثات جنيف، المزمع عقدها الأسبوع القادم، ويرأس الوفد العميد أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا، إلى جانب عضوية محمد علوش المسؤول السياسي لـ"جيش الإسلام" كبير المفاوضين.