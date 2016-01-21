قصر في النماص شاهد على الحضارات القديمة

كافح محمد المقر الشهري، صاحب قصر الحضارات الإسلامية في محافظة النماص (جنوب السعودية)، بكل إصرار على تحقيق حلمه قبل 25 عاما وذلك في تشييد قصر يضم حضارات العالم الإسلامي وما يحمله من أحداث ووقائع ليبقى القصر شاهدا على تلك الحضارات ولتظل ذكراها خالدة للأجيال القادمة.

يحتوي القصر على 3 مليون زخرفة ونقشة إسلامية، ويشمل مخطوطات وعملات وأواني من الحضارة العباسية والأموية.

ويعد القصر نموذجا فرديا من نوعه من حيث التصميم والمساحة. كاميرا "العربية.نت" رصدت عن قرب بعض ما يحتويه القصر من مقتنيات ذات قيمة تاريخية.