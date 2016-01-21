لأول مرة بجازان.. دعامة اصطناعية تنقذ حياة شاب من الموت

كشف المشرف العام على مستشفى الملك فهد المركزي بجازان الدكتور حسن الشعبي عن استقبال قسم الطوارئ شابا سعوديا مريضا في العقد الثالث من العمر، بعد تعرضه لحادث سير شديد أدى إلى كسور في الجمجمة، وإصابة من الدرجة الأولى للكبد مع تمزق في الشريان الأورطي الصدري، وهذا التمزق قابل للانفجار في أي لحظة مما قد يؤدي إلى وفاة المريض.

وأفصح الشعبي أنه تم تحضير المريض وإجراء الإسعافات الأولية ثم نقله إلى وحدة الأشعة التداخلية المجهزة بأجهزة تصوير شعاعي حديثة "غرفة عمليات هجينة"، وبعد التصوير اللازم وجدت الإصابة على مستوى الشريان الأورطي الصدري النازل، وعلى الفور قام الأطباء المعالجون بإدخال دعامة اصطناعية عن طريق فتحة صغيرة في الفخذ لا يتعدى طولها 1 سم وتم زرعها في الشريان الأورطي، وبذلك تم عزل الإصابة وترميمها لتستقر حالة المريض بعد العمل الجراحي.

وأوصى الأطباء بإخراجه من العناية المركزة ليستكمل ما تبقى من العلاج اللازم مع بقية التخصصات الأخرى حسب الإصابة.

وأكد الشعبي على أن هذا العمل الجراحي من العمليات المعقدة يجري لأول مرة في منطقة جازان، وتم بمشاركة وحدتي الأشعة التداخلية وجراحة الأوعية الدموية وفريق التخدير في المستشفى بكفاءات طبية عالية.