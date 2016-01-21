"العربية" تكشف حقيقة الاعتداء على اللاعب محمد عبدالجواد

حصلت قناة "العربية" على الفيديو الكامل للقصة، التي أثارت السعوديين منذ مساء الأربعاء، حيث تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء شابين على اللاعب السعودي المعتزل محمد عبدالجواد، قائد النادي الأهلي والمنتخب السعودي سابقاً.

وقد رافق انتشارَ الجزء الذي تم تسريبه من الفيديو سيلٌ من الانتقادات.

وبعد عرض الفيديو كاملاً، تبين أن المقطع ما هو إلا فيديو تمثيلي تم تصويره للترويج للجزء الرابع من مسلسل "واي فاي" الذي يعرض على قناة "ام بي سي mbc".

وقد علق اللاعب الدولي السعودي السابق محمد عبدالجواد على الموضوع، خلال مقابلة مع نشرة "الرابعة" قائلاً إنه تفاجأ بتسريب الجزء الذي انتشر من الفيديو، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من المقطع هو الدعوة إلى نبذ التعصب الرياضي في المجتمع السعودي.