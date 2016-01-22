الجهات الأمنية تحقق بـ2000 شهادة هندسة مزورة

ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين 2000 شهادة هندسية مزورة خلال الفترة الماضية.

وكشف رئيس الهيئة، الدكتور جميل البقعاوي، عن تشكيل لجنة أمنية لمعالجة قضية شهادات المهندسين المزورة، وتتولى الهيئة الجوانب الفنية في اللجنة.

وأشار إلى إحالة المهندسين المزورين إلى الجهات الأمنية، حيث تم التعامل معهم حسب نظام التزوير في المملكة.

كما كشف رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور جميل البقعاوي، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" عن تشكيل لجنة أمنية بأمر ولي العهد الأمير محمد بن نايف لمعالجة قضية شهادات المهندسين المزورة، وتتولى الهيئة الجوانب الفنية في اللجنة، مؤكدا ضبط ألفي مزور شهادة هندسية، وإحالة أوراقهم للجهات الأمنية، وتم التعامل معهم حسب نظام التزوير في المملكة.

وأكد البقعاوي في حديث إلى "الوطن" أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة حدت من ظاهرة المهندسين المزورين، مشددا على أنه لم يعد حاليا بإمكان أي وافد العمل بشهادة مزورة، لافتا إلى اتخاذ إجراءات صارمة تمنع وجود مهندسين بشهادات مزورة، إذ لا يتم حاليا استخراج إقامة لأي مهندس إلا بعد تدقيق شهادته من قبل هيئة المهندسين والتأكد من صحتها.

ولفت البقعاوي إلى تبادل الهيئة للمعلومات مع عدد من الهيئات والنقابات الهندسية في عدد من الدول، وذلك أدى إلى انخفاض عدد المزورين القادمين إلى المملكة 6 أضعاف خلال 2015، حيث يتم تدقيق شهاداتهم قبل قدومهم إلى المملكة لضمان عدم قدوم أي مهندس مزور.