العيادات السعودية تقدم العلاج لـ2267 لاجئاً في الزعتري

واصلت العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري، تقديم العلاج المتكامل لـ2267 مراجعاً من اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الـ158 من بدء عملها، بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).

وقال المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الدكتور بـدر بن عبدالرحمن السمحان، إن الحملة الوطنية السعودية وفرت في العيادات التخصصية السعودية الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة، كما وفرت كادراً طبياً متميزاً يعمل بكل حرفية في استقبال وتقديم العلاج والفحوص المختلفة للاجئين السوريين المقيمين في المخيم.

بدورهم، عبر عدد من اللاجئين المراجعين عن بالغ سعادتهم بما تقدمه العيادات التخصصية لهم من رعاية وعناية طبية فائقة، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية تجاههم ووقوفها إلى جانبهم، ومقدمين الشكر الكبير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي، داعين الله العلي القدير أن يحفظ المملكة من كل سوء.