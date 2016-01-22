قاتل ناهد المانع يعترف.. وبريطانيا تحدد يوم محاكمته

اعترف مراهق بريطاني بقتل المبتعثة السعودية ناهد المانع طعناً بسكين، وقبلها قتل رجلا في كولشستر، في هجمات أثارت حينها مخاوف استهداف القاتل لضحاياه بشكل عشوائي.

المتهم البالغ من العمر 17 عاما، والذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، طعن جيمس أتفيلد ( 33 عاما) أكثر من 100 طعنة في مارس 2014 قبل 3 أشهر من مهاجمته المبتعثة ناهد المانع ( 31 عاما) في مدينة إيسكس.

وأقر المراهق بتهمتي القتل غير المتعمد لضحيتيه مع إنكار تهمتي القتل العمد خلال جلسة الاستماع في محكمة أولد بيلي.

وتدرس النيابة العامة حالياً ملابسات القضية لتقف على حقيقة ما إذا كان القتل عمداً أم لا، فيما تم تحديد موعد بدء محاكمة القاتل يوم 11 أبريل عام 2016 في مكان لم يتم الإعلان عنه بعد.

اعتقل المراهق وهو من مدينة كولشستر البريطانية في الـ 26 من مايو الماضي في نفس المنطقة التي قتلت فيها المانع وبحوزته سكينا.

المبتعثة ناهد المانع والتي كانت تدرس بجامعة اسيكس، كانت ترتدي يوم الحادث الـ17 من يونيو 2014 عباءة زرقاء داكنة وتعرضت للطعن 16 مرة بينما كانت في طريقها للجامعة، فيما عثر على الضحية الثانية أتفيلد قبلها بثلاثة أشهر في إحدى الحدائق وقد شارف على الموت، حيث قضي بالمستشفى.

وأكدت الشرطة آنذاك وجود تطابق في الطعنات بين الضحيتين رغم عدم وجود أي رابط بينهما.

وبعد جلسة الاستماع، قال مورغان كرونين من هيئة الجرائم الخطيرة: نأمل أن يمنح إقرار المراهق بالذنب اليوم عائلات المانع وأتفيلد بعض الراحة حيث إن منفذ عمليات القتل البشعة بحق ذويهم سينال عقابه".

وأضاف أن طريقة القتل الوحشية التي اعتمدها المراهق كانت بمثابة صدمة للمجتمع في كولشستر وخارجها.