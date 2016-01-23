إحباط محاولة تهريب مليوني حبة كبتاغون في أكياس "لبّ"

شهد جمرك ميناء ضباء في مدينة تبوك (شمال غرب) إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 2.262.500 حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

,أوضح ذلك الأستاذ علي العطوي، مدير عام جمرك ميناء ضباء، الذي قال: "وردت للجمرك إرسالية عبارة عن أكياس من اللبّ محمولة على شاحنة كانت قادمة عبر إحدى "العبّارات". وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية، بحيث تم تعبئة عدد من أكياس اللبّ بحبوب الكبتاغون ومن ثم جرى وضع هذه الأكياس في مقدمة الحمولة". وأضاف العطوي أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن مدير عام جمرك ميناء ضباء أن كثيرا من المهربين يسعون لاستغلال الإرساليات الواردة لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى السعودية، إلا أن إحكام الرقابة في كافة المنافذ الجمركية على جميع الواردات تقف سداً منيعاً أمام هذه المحاولات، منوهاً في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية في سبيل مكافحة تهريب المخدرات بكافة أنواعها وغير ذلك من الممنوعات.