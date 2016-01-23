الملك سلمان يبحث مع كيري التدخلات الإيرانية في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، في قصر العوجا بالدرعية، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والوفد المرافق له، وبحثا خاصة الأوضاع في سوريا والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

ونقل كيري لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال تحيات الرئيس الأميركي باراك أوباما، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، وبخاصة مناقشة تطورات الأحداث على الساحة السورية، وكذلك أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره السفير الأميركي لدى السعودية جوزيف ويستفول، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسن، والمساعدة التنفيذية لوزير الخارجية الأميركي ليسا كينا، ومساعد رئيس الأركان المشتركة الفريق بحري فرانك باندولف، وعدد من المسؤولين.

كذلك اجتمع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع كيري اليوم في قصر العوجا. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك في قضايا المنطقة ومجالات التنسيق تجاهها.