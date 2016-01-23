بدل النائية وكأس الحليب !!

كلّ الذي فعلته وزارة التعليم بعد إطلاق إشاعة زيادة بدل العمل في المناطق النائية للمعلّمين والمعلّمات هو نفي الإشاعة جُملةً وتفصيلاً!.

أنا حقيقةً أستغرب موقف الوزارة، لأنه على طرفي نقيض، فهي حريصة على أن يتولّى المعلّمون السعوديون والمعلّمات السعوديات مهمّة التدريس في المناطق النائية، وهذا أمر مطلوب، لكنّ السفر البرّي إلى هذه المناطق، سواءً كان أسبوعياً أو يومياً، من مقرّات سكن المعلّمين والمعلّمات فيه مخاطر مرورية، فكيف تُعرقل الوزارة اعتماد أيّ زيادة في الحوافز المالية لهم رغم استحقاقهم الشديد لها مقارنةً بغيرهم من المعلّمين والمعلّمات العاملين في مقرّات سكنهم؟! وما الحوافز إلّا تعويض متواضع لما يواجهونه من أخطار قد تكون فادحة وكارثية!.

في مثل هذه الظروف يحسُن بالوزارة التخلّي عن سياسة «التوفير»، وتبنّي سياسة «التوقير» لهؤلاء المعلّمين والمعلّمات، خصوصاً للمعلّمات اللاتي يتنقّلْن تحت رحمة سائقين يتصف كثيرٌ منهم بالتهور، فضلاً عن استخدام بعض السائقين لسيارات مهترئة، ثمّ يُضنّ عليهن بزيادة محدودة في الحوافز!.

أذكر مرّة أنه بسبب هدف التوفير غير المُبرّر أوقف مصنع في أمريكا صرف كأس من الحليب الطازج لعُمّاله في الصباح الباكر، رغم أنه يقيهم من بعض أنواع تلوث الهواء الذي يحصل فيه، فتدهورت صحة العُمّال مع الزمن وانتهى الأمر بخسارة مالية كبيرة للمصنع، فليت الوزارة تدرك أنه ليس مع كلّ توفير تسلم الجرّة، وعسى أن نحبّ التوفير وهو شرٌ لنا، وعسى أن نكره التوقير والحوافز للناس ويجعل الله فيهما خيراً كثيراً!.

نقلاً عن "المدينة"