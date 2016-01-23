دعوة لإنشاء سينما وثائقية للمعالم الدينية بمكة المكرمة

جدد مسؤول سابق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة اقتراحه بإنشاء دور سينما مجاورة للمعالم الدينية والإسلامية في العاصمة المقدسة.

وقال الدكتور أحمد الغامدي، المدير السابق لفرع الهيئة بمكة المكرمة، إن دور السينما المقترحة يجب أن تكون مجاورة للمعالم الدينية والإسلامية في مكة، مثل جبل ثور، وجبل النور، ومكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبئر طوى، وغيرها، بحيث يتم تصميمها بشكل حضاري، وتقسيم أوقات العرض فيها.

ونقلت صحيفة "مكة" عن الغامدي إشارته إلى أهمية إنشاء هذه الدور في مكة بهدف تقديم معلومات تاريخية للمعلم الديني قبل زيارته، ليتعرف الزائر على قصة وجوده، إضافة إلى عرض بعض الأمور التوعوية والتحذيرية، وما هو جائز حولها وما لا يجوز شرعاً، وفيديوهات أخرى تسرد قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، منوهاً بأن عرضها بهذه الطريقة هو بمثابة عمل إسلامي وتوعوي كبير.

وطرح عدد من أهالي العاصمة المقدسة الفكرة مؤخراً من خلال بعض المجالس الاجتماعية والثقافية. وقال مدير شرطة مكة سابقاً، اللواء محمد الحارثي، معلقاً في أحد المجالس إن "إنشاء المسارح في المعالم التاريخية له أهداف توعوية كبيرة، وتعكس لدى المتلقي انطباعات جيدة"، مشدداً على أهمية فرض الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة لضمان دقة وصحة المعلومات المعروضة.

من جانبه، أوضح أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى، الدكتور فواز الدهاس، أهمية تطبيق تجربة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي أنشأت صالات عرض عالية التقنية تقدم من خلالها معلومات وثائقية وتاريخية لبعض المواقع المهمة، منوهاً بأن هذه المواقع تشهد إقبالاً كبيراً كل عام من زوار بيت الله الحرام الذين يحتاجون إلى توفير وسائل توعوية لهم توفر معلومات توضيحية عن جميع المعالم.