ضرورة الحصول على موافقة للأعمال الخيرية خارج السعودية

أهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين والجمعيات السعودية وكافة الراغبين في القيام بأعمال ومشاريع خيرية خارج المملكة معرفة إجراء آلية تقديم المساعدات لتلك الدول، بحسب ما ورد بـ"وكالة الأنباء السعودية" (واس).

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أنه يستلزم ذلك الحصول على الموافقة من الجهات المختصة بالمملكة قبل الشروع في ذلك وكذلك ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل الدول والحكومات بالخارج و مراعاة عدم مخالفة النظام والتعليمات والتقيد بها لعدم وقوعهم تحت المساءلة والتحقيق.

ولفت اللواء المرعول النظر إلى أن الجهات المختصة بتقديم المساعدات خارج المملكة هي "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" وكذلك "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا".