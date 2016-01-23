كيري: علاقاتنا مع السعودية في أقوى حالاتها

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن علاقات السعودية وواشنطن في أقوى حالاتها، مؤكدا أن البلدين سيعملان معا لإنهاء الحرب في سوريا واليمن.

وفي ختام زيارته للرياض شدد كيري على أن علاقة الصداقة بين السعودية والولايات المتحدة لم تتأثر بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، بل إن التعاون والصداقة تعمقا أكثر في المجالات كافة.

وأكد أمس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري الذي وصل إلى الرياض السبت، وجود تطابق كبير في وجهات النظر بين الجانبين السعودي والأميركي في عدة ملفات، بينما أكد نظيره وقوف واشنطن مع الرياض في مواجهة التمدد الحوثي في اليمن.

وأوضح الجبير أنه بحث مع كيري ملفات سوريا واليمن والتدخل الإيراني في المنطقة، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.

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وعن اليمن، قال كيري: "نقف مع السعودية أمام التهديد الذي يشكله تمرد الحوثي في اليمن.. نواجه التمدد الحوثي في اليمن وتهديد القاعدة"، في حين كشف أنه تباحث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن الحرب على داعش في العراق، موضحا أنه "متأكد من إلحاق نكسة كبيرة بداعش في العراق وسوريا قريبا".

وفي الموضوع السوري، قال كيري: "أوضحنا الخطوات الأولى بشأن المفاوضات السورية.. اجتماع جنيف سيفضي إلى مرحلة انتقالية في سوريا"، مضيفاً: "سنقارب مفاوضات جنيف السورية بجدية وبأمل.. التسوية السياسية في سوريا صعبة"، وكشف كيري أن "هناك سبيلا كبيرا يسمح بدعوة الكثير من الأطراف إلى جنيف".

وشدد على أن "الأسد هو المغناطيس الذي جلب الإرهاب إلى سوريا"، معرباً عن قلقه "بشأن العنف في سوريا وانتشاره إلى الدول المجاورة". وتابع: "تنظيم داعش عدو لجميع البلدان، وأي كيان يدعم داعش سيكون هدفا لضربات التحالف".

ماخوس: كيري يمارس ضغوطا على المعارضة السورية

هذا وكشف سفير الائتلاف السوري المعارض في باريس منذر ماخوس "للحدث" أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يمارس ضغوطا على المعارضة السورية للذهاب إلى جنيف 3 دون أي شروط مسبقة مهددا بوقف الدعم الأميركي للمعارضة في حال التخلف عن الذهاب.

وأوضح ماخوس أن كيري يضغط لإجراء تغييرات في وفد المعارضة استجابة لرغبة روسية، مؤكداً أن كيري أكد لمنسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب أن مرحلة الانتقال السياسي تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية ما يعني بحسب ماخوس أن تكون تحت مظلة النظام وهو ما يترجم الرغبة الإيرانية.

ماخوس قال إن المعارضة السورية طالبت بضرورة فك الحصار عن المدنيين والتوقف عن قصفهم للذهاب إلى المفاوضات وهو ما اعتبره كيري شروطا مسبقة.



واشنطن مرتابة من أنشطة إيران

من جهة أخرى، أكد كيري أن "الولايات المتحدة لا تزال مرتابة من أنشطة إيران في المنطقة.. أغلب أسلحة حزب الله جاءت من إيران عبر دمشق"، مذكّراً بأن "حزب الله يمتلك نحو 80 ألف صاروخ".

وفي هذا السياق قال الجبير: "بحثنا مع كيري كيفية التصدي لتدخلات إيران في المنطقة.. الولايات المتحدة تدرك حقيقة الحكومة الإيرانية.. إيران لاتزال تدعم الإرهاب"، مضيفا أن "استقرار المنطقة يتطلب وقف إيران لأعمالها العدائية" وأن "دول الخليج تعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة". كما أكد الجبير أن على إيران الالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وتابع الجبير: "نتعاون مع واشنطن لإنهاء دور الأسد في سوريا وإنهاء الانقلاب في اليمن". وفي الموضوع الليبي، قال الجبير: "نعمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا".

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وكان كيري قد وصل إلى الرياض، السبت. وأفاد الملحق الإعلامي في السفارة الأميركية أن كيري سيبحث بعد الظهر مع المنسق العام لهيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية رياض حجاب عملية "جنيف 3".

كما أن لقاء كيري بنظيره السعودي عادل الجبير يهدف للبحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر "جنيف 3" على رغم معوقات، وعلى رأسها محاولة روسيا توسيع الوفد وإدخال تغييرات عليه.

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة رجحتا تأجيل انعقاد المؤتمر بضعة أيام عن موعده الأساسي.

وكان نائب رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض، جورج صبرة، قال إنه لا يمكن إجراء محادثات سلام مع النظام قبل وقف الضربات الجوية الروسية ورفع الحصار.

من جهة ثانية، حذرت قيادات كردية من فشل محادثات جنيف إذا تم استبعاد الأكراد منها، بينما أكدت المعارضة على مشاركة الأكراد لكونهم يعدون مكوناً رئيساً في سوريا، بينما ترفض مشاركة فصائل بعينها قالت إنها تقاتل بما يتناسب مع مصلحة النظام وارتكبت انتهاكات بحق السوريين.

على خطٍ مواز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن بلاده ترغب في مشاركة جماعات كردية في محادثات السلام السورية.