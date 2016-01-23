‏‫شرطة جازان تطيح بلصوص سرقوا كابلات بقيمة 100 ألف ريال

تمكنت شرطة منطقة جازان من سبر أغوار قضية سرقة كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية تقدر قيمتها بـ100 ألف ريال سعودي نفذها شابان سعوديان والثالث "بدون".

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر الدويسي لـ"العربية.نت" أن شرطة محافظة الحرث بالمنطقة قامت بعمليات بحثية، تم من خلالها التوصل للجناة، سارقي الكابلات، ومراقبتهم إلى أن تم الإيقاع بهم بعد آخر عملية سرقة قاموا بتنفيذها من خلال كمين محكم، وهم في وضع التلبس وبقيادتهم المركبة المستخدمة في الجريمة، حيث عثر بداخلها على كمية من الكابلات تصل قيمتها إلى ما يقدر بـ100 ألف ريال.

وخلال التحقيقات اعترفوا بأنهم سرقوا الكابلات من عدد من المنازل والمستودعات بالمحافظة، حيث وزعوا مهامهم ما بين مراقبة أحدهم للمواقع، وآخر ينقلها، والأخير يخزنها في منزله ريثما يتم بيعها.

وأفاد الدويسي بأنه تم إحالة الشبان إلى هيئة التحقيق لاستكمال إجراءاتهم القانونية.