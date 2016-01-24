إحباط محاولة تهريب 14 زجاجة خمر داخل ثوب

شهد جمرك جسر الملك فهد محاولة فاشلة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها 14 زجاجة مخبأة داخل الثوب الذي يرتديه بعد تثبيتها بشريط لاصق.

وأشار ضيف الله العتيبي، مدير عام جمرك جسر الملك فهد "عند قدوم المركبة إلى الجمرك وقيام المراقب بإنهاء الإجراءات عليها اشتبه بقائد المركبة، وبتفتيشه عثر على كمية الخمور البالغة 14 زجاجة مخبأة داخل الثوب الذي يرتديه بعد أن تم تثبيتها بشريط لاصق داخل ملابسه الداخلية وعلى الساقين من الخلف"، مبيناً أنه جرى بعد ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها، منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتميزة التي تحققها كافة المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، البحرية) وذلك في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.