الرقابة قبل المكافحة

في اعتقادي أننا نحتاج لمؤسسات وأجهزة حكومية تقوم في أنظمتها وهياكلها العامة على أساليب الرقابات الداخلية ونظم الحوكمة في مكافحة التجاوزات المالية والإدارية أكثر من حاجتنا لهيئات تكافح آثارها الطافحة أو مخرجاتها المتفاقمة.

أيهما أكثر أولوية وأقل كلفة، إعادة تأهيل المؤسسات العامة على أسس ومبادئ الحوكمة المتعارف عليها، أم إقامة هيئة عامة تحمل نفس جينات ومكونات ومبادئ المؤسسة الحكومية وتحتكم لنفس مرجعياتها الإدارية والمالية والتي تقوم بهذه المهمة نيابة عنها.

في علوم مكافحة الآفات الزراعية فإن المبيد الذي يتم استخدامه عدة مرات متتالية في عملية رش المحاصيل لا يلبث أن يكتسب الفيروس أو البكتيريا مناعة ضده، وهو ما يتطلب من المهندسين الزراعيين تغيير مكوناته الكيميائية وأساليب رشه بين فترة وأخرى، وهذا هو الحال في علوم التجاوزات ودهاليزها الخفية والذي لا بد أنه يتموضع حسب خطط المكافحة، فإما أن يأخذ شكل مناعة كاملة، أو يتشكل في مساحات فارغة وجديدة لم تمتد لها يد المكافحة بعد.

وعندما تكون جهود المكافحة وقائية فإن الثمن عادة يكون أقل والنتيجة أفضل للمحصول وهو ما ينسحب على التجاوزات ذاتها التي لا تتعدى أساليب الوقاية منه حوكمة مؤسساته وتأهيل أنظمته وبناء مؤسسات الرقابة المالية والتي تشكل المرجعية النظامية لهذه المؤسسات كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وغيرها.

مكافحة التجاوزات لا تعني منع المال العام من السرقة أو الأرض من التعدي كما هو متصور في المخيلة الاجتماعية فقط، ولكن في ترشيد هذه الطاقات الهائلة التي تمثل رأس المال الوطني وأصوله الاقتصادية الكبرى وضخامة الحساب الجاري لبرامج التشغيل الحكومي في الصحة والتعليم والخدمات العامة وغيرها، وهي المرافق والنشاطات التي تشغلها هذه الأجهزة والمؤسسات الحكومية من خلال 1.25 مليون موظف وبتكاليف تشغيل مباشرة تتعدى 450 مليار ريال سنويا، وهذا كله رأس مال وطني ليس من اختصاص هيئة مكافحة الفساد، وهو ما يعزز فكرة الإصلاح الداخلي لهذه الأجهزة لتكون الرقابات لا على المال أو الأرض فقط وإنما على الوقت والإنتاج والتشغيل والكفاءة والجودة وغيرها.

نقلاً عن "عكاظ"