شاهد بالصور مسجداً عمره أكثر من 12 قرناً

يعد مسجد "صدريد"، الواقع شمال محافظة النماص جنوب السعودية، واحداً من أقدم المساجد التاريخية حيث تم بناؤه قبل أكثر من 12 قرناً، عام 170 هجرية.

يقع المسجد وسط القرية القديمة وتوجد في مقدمته مخطوطة حجرية كتبت بعد إتمام بنائه، ويدعو فيها كاتبها إلى "التمسك بالله، وبدينه القويم، والعمل الصالح، والمداومة على فعل الخيرات".

بني المسجد بالأحجار القديمة والطين، ويحتوي على بئر وكان سكان القرية آنذاك يقيمون فيه جميع الصلوات، بما فيها الجُمع .

وحافظ أهالي القرية على المسجد ليبقى شاهداً ومعلماً تاريخياً للأجيال القادمة، وقد التقطت كاميرا "العربية.نت" صوراً عدة من المسجد.