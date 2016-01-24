إحباط محاولة تهريب مليوني قرص إمفيتامين

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار التعاون المشترك مع أجهزة مكافحة المخدرات العربية والدولية، تم وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في دولة قطر إحباط محاولة تهريب 2.670.395 قرص إمفيتامين تمت محاولة تمريرها إلى المملكة عبر دولة قطر الشقيقة، حسب ما نقلت وكالة "واس" السعودية.

وفي التفاصيل تم ضبط 2.016.395 قرص إمفيتامين بعد تهريبها إلى المملكة عبر الحدود القطرية السعودية في سيارة، والقبض على سائقها سعودي الجنسية، كما تمكنت الجهات المختصة في دولة قطر من ضبط سيارة أخرى كانت في طريقها لمغادرة الحدود القطرية إلى المملكة وهي تنقل 654.000 قرص إمفيتامين، والقبض على سائقها سعودي الجنسية.

وتم إحالة المقبوض عليهما للجهات المختصة للتحقيق معهما وتحديد شركائهما في جريمة التهريب واستقبال المواد المخدرة بالمملكة للقبض عليهم لنيل جزائهم العادل.