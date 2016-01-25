الحروب القادمة

هناك، في هذا العالم، شعوب نشأت وتنامت حتى بلغت ملايين حاشدة. تلكم هي شعوب الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) التي يحكم كل منها نفسه ويتداول معلوماته وقضاياه ومواقفه على هواه. هذه الشعوب الجديدة كونت مجاميعها البشرية الافتراضية على قاعدتين: المجال المفتوح وانعدام السلطة التي يمكن أن تتحكم بما تقول هذه الشعوب أو تفعل. وهذا ما يفسر انفلات زمام التحكم بها من أيدي السلطات الواقعية التي كانت تتخير لها المكان والزمان وتتخير لها المعلومة التي تتلقاها والرأي الذي تدلي به في أي أمر من الأمور ذات العلاقة بحياة أفرادها وعلاقاتهم الداخلية والخارجية.

كل الأنظمة الحاكمة في العالم، ديمقراطية أم ديكتاتورية، أصبحت أمام واقع هذه الشعوب التي تقودها حتما إلى أهدافها رغم ما يبدو من مقاومة هذه الأنظمة وحشدها للطاقات المضادة. أصبحت أخشى ما يخشاه أي نظام في أي دولة، متقدمة أو متأخرة، أن تقام مظاهرة (عنكبوتية) تقود إلى ما لا تحمد عقباه في الميدان أو الشارع الحقيقي، الذي أصبح يُجر إلى المواقف بجيوش افتراضية من الصعب معرفة أو تحديد ملامح من يقودها، وما إذا كان تنظيما سياسيا مناوئا أو تنظيما إرهابيا معاديا.

كانت فورات الربيع العربي في تونس ومصر وغيرهما مبنية في الأساس على قرارات الشعب العنكبوتي الفاقد للضابط والرابط والفاقد، أيضا، لمن يقود هذه القرارات. ولذلك سقطت هذه الفورات بسرعة غير متوقعة في وحول الحروب الأهلية والإرهاب لأن الدهماء، الذين احتشدوا في الميادين الافتراضية، أطلقوا الرصاصة دون أن يحددوا الهدف فطاشت رصاصاتهم أو ارتدت عليهم.

ما يعني أن من أبرز وأهم ملامح الشعوب العنكبوتية هو الفوضى العارمة والانفلات الفاقد للحسابات والنتائج الدقيقة، الأمر الذي يُحتمل معه حدوث أي شيء من رفع موهبة متواضعة إلى عنان السماء إلى إسقاط نظام حاكم أو نشوب حروب إلكترونية بجنود مستترين أو نشوء تنظيم مرعب وداهم مثل تنظيم (داعش) وتمدده على المستويين، الجغرافي والبشري.

من هنا أتصور أن ترسانات المواجهة العسكرية التقليدية ستتراجع وقد تقفل أبوابها أو بعض أبوابها في غضون سنوات لحساب ترسانات المواجهات الافتراضية التي سوف تتطلب تكاليف باهظة لن تقل عن تكاليف شراء أحدث الصواريخ والطائرات المقاتلة والمدرعات. وسيفرض هذا الأمر وهذه التكاليف الباهظة قناعات الأنظمة الدولية والإقليمية بأن درهم وقاية افتراضي خير من قنطار علاج واقعي. ومرة أخرى سينتصر المعسكر المتقدم في هذه الحرب الافتراضية ثم يتبعه باقي العالم ومنه عالمنا الذي لم يصنع سلاحا تقليديا وليس بمقدوره إلى الآن أن يصنع أسلحته الإلكترونية.

* نقلا عن "عكاظ"