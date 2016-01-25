الخارجية السعودية: بيان الخارجية العراقية غير دقيق

نفت وزارة الخارجية السعودية لـ"العربية.نت" ما نسب من تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير في البيان الصادر عن الخارجية العراقية بشأن حديث السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان لوسائل إعلام عراقية.

وأوضح السفير أسامة نقلي، رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية، "أن ما نُقل على لسان معالي الوزير عادل الجبير غير دقيق"، مشيراً إلى أن الحديث مع وزير الخارجية العراقي تركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الخارجية العراقية نشرت بياناً عن لقاء وزيري الخارجية أشارت فيه إلى أن الوزير الجبير أوضح أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي تجاه العراق الشقيق، وهو ما نفاه السفير أسامة نقلي.