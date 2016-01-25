الدفاع السعودية تطلق أكبر معرض لدعم تصنيع قطع الغيار

تطلق وزارة الدفاع السعودية ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي معرضها الثالث"AFED"، لدعم توطين صناعة قطع الغيار خلال الفترة من 21 - 28 فبراير القادم بمشاركة محلية وعالمية واسعة، إذ يعد المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ويفتح أكثر من 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة السعودية.

حيث تعقد الوزارة الثلاثاء مؤتمراً صحافياً تكشف خلاله النقاب عن أكبر معرض لتصنيع قطع الغيار بالشرق الأوسط "AFED"وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعقد المؤتمر الصحافي بحضور مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي ورئيس لجنة الاستعداد والتجهيز والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار "AFED" العميد المهندس "عطية المالكي" ورئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور "عبدالرحمن الزامل".

ويقع المعرض بمساحة 15000 متر مربع في أربع قاعات متصلة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بهدف تسليط الضوء على أهداف وبرامج التحول الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية.