المدارس "المعلقة" بنجران تفتح أبوابها للطلاب من جديد

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة نجران بالنيابة منصور بن عبدالله عسيري اليوم، استئناف الدراسة في المدارس المعلقة للفصل الثاني في عدد من الأحياء بمدينة نجران، وذلك بناء على مرئيات وتوصيات اللجنة الأمنية الدائمة اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 31 يناير الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة حمد آل شرية، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن استئناف الدارسة في المدارس المعلقة جاء بناءً على مرئيات وتوصيات اللجنة الأمنية الدائمة ولحرص إدارة التعليم على الاستفادة من كافة الفرص التعليمية المتاحة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت الاستمرار في البدائل التعليمية التي كانت مطبقة في الفصل الدراسي الأول، التي تشتمل على (دروس، وقنوات عين الفضائية، ونظام كلاسيرا، والطالب الزائر، والانتساب، ومشروع التوأمة) على أن يكون اختيار أي من هذه البدائل متروكاً لولي أمر الطالب والطالبة شخصياً دون إلزامه بأي منها.

وبين أن توصيات اللجنة الأمنية الدائمة قررت استئناف الدراسة في مدارس التعليم العام ابتدائي ومتوسط وثانوي في الأحياء التالية: حي الأمير مشعل وحي الفهد الجنوبي وحي الفهد الشمالي وحي الأثايبة وحي العريسة، فيما سيستمر إيقاف الدراسة في مرحلتي التمهيدي ورياض الأطفال، لافتاً إلى أنه تم اعتماد جدول كامل بخطة توأمة مدارس البنين والبنات وفترات وأيام الدراسة لكافة مدارس البنين والبنات المستضيفة والزائرة وتزويد مديري ومديرات المدارس بها استعدادا لانطلاق خطة التوأمة والتواصل مع الآباء والأمهات عبر الوسائل المتاحة لهم.