المملكة التي قادت الحرب على الإرهاب

منذ أن اشتعلت أولى شرارات الثورات العربية أدركت المملكة أَنّ المنطقة تنذر بالتصدّع على مستويات كثيرة، من بينها تغير الخرائط، وتبدل المحاور وثبت أنه لا يمكن الفصل بين الأحداث الإقليمية حينها وبين استهداف السعودية بكل ما أوتيت تلك القوى الإقليمية من قوة، ما جعل المنطقة العربية تمر بما أسميه محاولات تغيير الخرائط السياسية، وتبدل الأفكار وصراع بعض القوى حول النفوذ في العالم العربي.

من الملاحظ أن السعودية فيما اتخذته من خطوات وقرارات نحو تغيير معايير القوى في المنطقة وقطع الطرق على مخططات مرتزقة السياسة لم يكن محبباً لدى بعض القوى الإقليمية التي تستاء من قوة دولة معتدلة كالسعودية، وهي الدولة التي تعيش على امتداد تاريخي إسلامي قوي، وتحوي مقدسات يتجه نحوها أكثر من مليار وثلاث مئة مليون مسلم يومياً.

ولعل الغاضب من خطوات المملكة وحربها الضروس على الإرهاب ودحرها لجماعاته ومغذّيه والدول الحاضنة له ليس "إيران" وحدها والتي تحاول أن توسع نفوذها في دول الاستقرار، وتعيش على نقاط ضعف الدول كما تفعل في أكثر من دولة وعلى رأسها العراق وسورية. لذلك جاء قرار رفع العقوبات عن إيران سريعاً على إثر قرارات المملكة ليس بدءاً من عاصفة الحزم وليس انتهاءً من قرار قطع العلاقات معها وانعكاس القرار على عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تدرك أن نوايا النظام الإيراني الشريرة وأعماله الإرهابية ليست موجهة وقاصدة المملكة فحسب بل المنطقة برمّتها حيث تمثّل المملكة مركز العالمين الإسلامي والعربي وقوة اقتصادية وسياسية عالمية لا تستغني القوى الإقليمية الكبرى عنها ولا تضحي العاقلة منها بمصالحها أو تغامر بعلاقتها.

حاول البعض الترويج أن في قيادة السعودية لعاصفة الحزم وممارسة حقها السيادي بتنفيذ القصاص في ٤٧ إرهابياً مؤخراً دعماً للإرهاب وتغذية للتطرف!

لا أدري كيف تدعم أكثر دولة استهدفها الإرهاب وأكبر من حاربته في العالم للإرهاب وتغذية التطرّف!

إن أيّ باحث وقارئ للمشهد يعرف جيداً أن السعودية هي التي تقود حرباً ضد كل أشكال الإرهاب، قامت السعودية بتجفيف منابع إرهابية، وأحبطت كل العمليات الإرهابية قبل وقوعها وأسسّت لمشروعات مناصحة فكرية وعدّلت المناهج ونظّمت عمل الجمعيات الخيرية، كما أن السعوديين كمجتمع رفضوا كل أشكال الإرهاب دون تصنيف طائفي كما يزعمون، والمواطنون السعوديون على اختلاف مناطقهم وطوائفهم يرقصون على الأرصفة بعد كل نجاح تحققه قوى الأمن ضد أي عملية إرهابية.

إذاً نحن أمام مزايدات مفضوحة ولم يكن في تاريخ السعودية أيّ حالة اعتداء على أيّ دولة في العالم. فقط تقوم بالدفاع عن نفسها كما حصل في حرب الخليج. فهي تردع بقوة كل من اعتدى، وتمدّ يدها لكل باحثٍ عن السلام.

* نقلا عن "الرياض"