الهلال الأحمر.. نقاط تمركز بالحدائق والمتنزهات

شرعت أمانة منطقة الرياض بتخصيص مواقع فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي الإسعافية في عدد من الحدائق والساحات والمتنزهات، لتمكين هذه الفرق من مباشرة الحالات الإسعافية في الأحياء القريبة بالحديقة بسرعة عالية وتقلل من التعطيل الذي ينجم أحياناً من حركة السير.

وقال وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي إن الخطوة تأتي في سياق إيمان أمانة منطقة الرياض بضرورة التعاون بين كافة الجهات الخدمية، لتقديم الخدمة بكل أشكالها لسكان وزوار العاصمة، مبيناً أن الأمين المهندس إبراهيم السلطان وجه بتسخير إمكانيات الأمانة في هذا المجال النبيل.

وبين المهندس البطحي أنه تم اعتماد 5 مواقع حالياً لنقاط تمركز فرق الهلال الأحمر كجزء من بعض حدائق في أحياء مدينة الرياض، وتوصيل الخدمات إليها بما مساحته 80 م2 من الحديقة بمحاذاة الشوارع الرئيسية، لسهولة الانطلاق للإسعاف.