تحية جازانية للقوات السعودية.. بطريقة خاصة

أهدى 17 شاباً وشابة في جازان، ما بين فنانين تشكيليين وموهوبين، لوحة فنية أرضية للمرابطين على الحدود الجنوبية.

ورسمت اللوحة الأرضية التي منحتها لهم أمانة المنطقة على مساحة تزيد على 500 متر مربع واستغرق العمل عليها أسبوعين.

في اللوحة، اتفقت ماجدة التي تعمل سكرتيرة طبية وزميلتها سارة الحاصلة على بكالوريس في اللغة العربية في موهبة واحدة هي الفن التشكيلي والمشاركة مع مجموعة من الفنانين التشكيليين في منطقة جازان لرسم لوحة فنية من أجل القوات السعودية المرابطة على الحدود.

وكان صاحبا الفرشاة الرقيقة حسن وزميله عبدالله الأكثر خبرة في المجموعة البالغة 17 شخصا من الجنسين، حيث ساعدا المجموعة في تطبيق التصاميم والصور كما هو مخطط لها.