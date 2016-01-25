الجبير: على إيران التوقف عن دعم الإرهاب بالمنطقة

شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في لقاء مع "العربية" من أبوظبي، على ضرورة تغير سلوك الحكومة الإيرانية تجاه دول المنطقة من خلال احترامها لدول الجوار ووقف دعمها للإرهاب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي على تورط إيران مجدداً في زعزعة الأمن في اليمن من خلال استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وناشد المخلافي المجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ اليمن من كارثة اقتصادية تهدد مستقبلها المالي بعد أن سيطرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على البنك المركزي في صنعاء وعدد من البنوك الأجنبية في اليمن.

وشدد وزير الخارجية اليمني على اقتراب تحرير تعز من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بعد تحرير عدد من المدن التي تحيط بتعز، كما طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الإنساني لجميع المناطق المتضررة من حصار الانقلابيين في اليمن.

وأوضح المخلافي تأجيل المفاوضات مع الانقلابيين إلى أجل غير مسمى، مؤكداً في الوقت نفسه بأن حكومته ما زالت تراهن وترحب بالحوار والسلام وليس الحرب.