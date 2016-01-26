التحول الوطني إلى فضاء آخر

أؤمن أن الإدارة قبل أن تكون فنا وخبرة وتجربة هي في الحقيقة تشكل عقدي. من عمل في شركة عريقة متجذرة سنوات يكتسب عقيدة هذه الشركة، ويبقى وفياً لها.

لا يمكن نزعه من المفهوم الذي يشكل سلوك تلك الإدارة وتوجيهه وجهة أخرى. وزارة الصحة أفضل نموذج فيما اعنيه بالتجذر العقدي. عانى قريب لي قبل سنوات من آلام في الرقبة وصدر أمر بعلاجه في الخارج. أحيلت الأوراق لوزارة الصحة لتنفيذ الأمر الكريم. حدث هذا قبل أكثر من سبع سنوات. شفي صاحبي وتعافى وحتى الآن لم ينفذ الأمر.

تردد على مبنى الوزارة في الشميسي حتى حفيت رجلاه فاضطر أخيرا أن يأخذ امر علاجه بنفسه. اعرف طبعا لا ذنب لأحد في هذا. المسألة معقدة. إذا بحثت في الأمر وتحققت فسوف تمضي عمرك وعمر أبنائك في البحث وفي النهاية لن تجد مذنبا وأغلب الظن سوف تنسى ما هي المشكلة التي كنت تبحث عنها.

يعمل هذه الأيام سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مشروع التحول الوطني. حسبما سمعت من كثير ممن حضروا اجتماعات اللجان التي شكلها سموه يمكن القول إن ما ينتظر الوطن تحول عميق. لكن المشكلات التي سيواجهها برنامج التحول لا نهاية لها. بعض المشكلات تجذر حتى أصبح جزءا من الروح الوطنية ومن الحقائق الراسخة، بل يكاد يدخل في باب القدسية. طبيعة الثقافة السائدة تكسب القديم جلالا ومهابة.

أعتقد أن حل مشكلات كثير من الوزارات كوزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الشؤون الإسلامية.. الخ هو تجنبها والابتعاد عنها بالتدريج. استحداث هيئة صحية أو هيئة تعليمية أو هيئة شؤون دينية.. الخ. تبدأ هذه الهيئة من الصفر. يصمم لها هياكل إدارية جديدة بالتعاون مع مؤسسة دولية أو دولة متقدمة ككندا أو الدول الإسكندنافية. تأخذ هذه الهيئة على عاتقها المشروعات الجديدة. أي مشروع جديد كبناء مستشفى أو بناء مدرسة أو استحداث مناهج.. الخ يبدأ في الهيئة الجديدة. الشرط الأساسي لنجاح مثل هذه الهيئة أن يكون موظفوها جددا لا علاقة لهم بالوزارة. لم يسبق لهم أيضا أن عملوا في إدارة حكومية أكثر من سنتين.

تتجه هذه الهيئة إلى تكوين وزارة جديدة بتقاليد جديدة وعقيدة جديدة مع بقاء الوزارة الحالية تسير الأعمال التي بين يديها. أن يترك العاملون في الوزارة القديمة يتلاشون بالتدريج حتى يفنوا بالتقاعد، لا يجوز لأي من هؤلاء الموظفين العمل مع أي شركة أو مؤسسة أهلية متعاقدة مع الهيئة الجديدة. يتم فقط نقل الكوادر المهنية (دون الإدارية) إلى الهيئة الجديدة شريطة ألا يكون سبق لأي من هؤلاء المهنيين أن مارس أي عمل إداري في الوزارة السابقة حتى لو كان صادر ووارد. في هذه الحالة لا يطلق على المشروع التحول بل الانتقال من فضاء إداري إلى فضاء إداري جديد.

ثمة اقتراح للقضاء على سوسة النخل المستشرية في النخل السعودي، اقتلاع كل النخيل في المملكة، وزراعة نخيل من الصفر.. وهذا ما أقترح تطبيقه على الإدارة.

* نقلا عن "الرياض"