السدحان: أغلقنا 3 جمعيات سعودية و90 منها قيد التسجيل

كشف الدكتور عبد الله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية لـ"العربية نت" أن أكثر من 90 جمعية خيرية تحت الإجراء والتسجيل في الوقت الراهن بالسعودية، في حين بلغت عدد الجمعيات الخيرية حتى اليوم 740 جمعية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال: "نتوقع تضاعف هذا العدد عشرات المرات مع البدء باستقبال طلبات تسجيل الجمعيّات إلكترونيا، وهو المشروع الذي سوف تطلقه الوزارة قريبا".

وأضاف السدحان أن الجمعيات المنتظر تسجيلها تأخذ الجانب التخصصي عوضا عن الصفة العمومية، ما اعتبره خطوة هامة في التحول من الرعوية إلى التنمية.

وأشار إلى أن تخصص الجمعيات الجديدة مما هي تحت التسجيل واستكمال الإجراءات تشمل "الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والرعاية الصحية، والتنمية الأسرية، والطفولة، والتوعية، والتطوع".

الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن التراخيص

وفيما يتعلق بإصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، قال السدحان: "إن وزارة الشؤون الاجتماعية تُعد المسؤولة عن إصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشاط الجمعية المطلوب إنشاؤها".

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية أن صلاحيات الإشراف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات هي "إدارياً ومالياً فقط"،

أما الإشراف الفني على أنشطة تلك الجمعيّات فيعود إلى الجهات الأخرى كوزارة الشؤون الإسلامية، والثقافة والإعلام، والتعليم، وذلك يعود لنوع نشاط الجمعية".

من جهة أخرى، أكد الدكتور السدحان أن مرحلة الحل للجمعية لا تكون سوى كمرحلة أخيرة في حال تعذر استمرار الجمعية وتقديم خدماتها أو خروجها عن الأهداف التي حددها نظامها الأساسي.

الحلّ ينتج عن مخالفات إدارية

وأضاف أن معظم حالات الحل تنتج عن مخالفات إدارية تتمثل في عدم جدية المؤسسين في تحقيق أهدافها".

وبين الدكتور عبد الله السدحان أنه وخلال الـ 5 سنوات الماضية تم حلّ 3 جمعيات لعدم تمكنها من القيام بالأهداف التي نشأت من أجلها.

وأضاف أنه "طوال 3 سنوات لم تقدم هذه الجمعيات أي عمل رغم سعي الوزارة بالخطوات التدريجية التي ذُكرت، إلا أن المحاولات لم تحقق نتيجة فرأت الوزارة أنه من المصلحة حلّ هذه الجمعيات، بدلاً من تركها معلقة، وقد أعطتهم الوزارة الوقت الكافي للبدء ولكنها لم تتمكن."

وتابع السدحان أنه واستباقا لقرار الحل تعتمد الوزارة الزيارات التفقدية، وزيارات توجيهية تتضمن التنبيه المبدئي ثم النهائي بمعالجة القصور الحاصل منها باستبدال مجلس الإدارة قبل اللجوء إلى قرار حل الجمعية بشكل نهائي "كحل أخير تماما."

مراقبة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وحول آلية مراقبة أداء ونشاط الجمعيات والمؤسسات، أفاد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أن 38 مركزا موزعا في كافة المناطق السعودية تابعة لوكالة وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى مهام متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشدد على تمتع القائمين على هذه المراكز بالخبرة الإدارية والفنية قائلا: "تمَّ تقديم العديد من الدورات في الجوانب الإدارية والمحاسبية وفي مجال غسل الأموال ولديهم كم كبير من الخبرات المتراكمة، فالوزارة بكوادرها الرجالية والنسائية تشرف على الجمعيّات منذ أكثر من خمسين عاماً وليس الأمر بجديد عليها.".

ونوه السدحان إلى وجود مشروع متكامل لحوكمة عمل الجمعيّات الخيريّة وضبط كافة الإجراءات الإدارية والمالية فيها، مما سيساهم بحسبه على "تحقيق نقلة نوعية في أداء وعمل الجمعيّات الخيريّة".