القوات السعودية الخاصة تقتل 13 انقلابيا على الحدود

تمكنت القوات الخاصة السعودية من تنفيذ المهمة الثانية صباح اليوم الثلاثاء في الخوبة الشمالية، بتصديها للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، مع ملاحقة من حاول الفرار منهم.

وأفاد مراسل "العربية" في منطقة جازان أن القوات الخاصة استطاعت قتل ما يزيد عن 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وجرح آخرين وملاحقة من حاول الاختباء بين أضلع الجبال وبطون الأودية.

وكان طيران التحالف مع مدفعية القوات السعودية يقومان بتنفيذ عملية عسكرية قبالة قريتي الحصّامة ومغيالة، فيما واصلت دوريات حرس الحدود عمليات مسح وتمشيط على باقي الحدود.