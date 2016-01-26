باسل.. عبقري الرياضيات السعودي الذي أبهر الأميركيين

باسل الجهني (16 سنة) نابغة سعودي يدرس الآن في الصف الأول الثانوي، استطاع إبهار الأميركيين في مراحل دراسية متعددة لتتحدث عنه قنوات أميركية وصحف وينال شهادات شكر وتقدير من عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وبدأت قصة باسل الجهني، كما يرويها والده راجح، عندما كان هذا الأخير ملحقا عسكريا في أميركا، حيث درَّس ابنه في المدارس الأميركية. وبرز باسل حينها في الابتدائية وحصل على تكريم من الرئيس الأميركي نظير تفوقه.

وفي المرحلة المتوسطة، شارك باسل مع المدرسة في مسابقات الرياضيات لحل المسائل الرياضية بألعاب الفيديو، حيث استطاع حل أكثر من 20 ألف مسألة حسابية خلال 33 ساعة، وقد أحرز المركز الأول على المدرسة ثم على المنطقة. بعدها، شارك في المسابقة على مستوى ولاية فلوريدا ليتأهل لمستوى الولايات المتحدة الأميركية ويحقق المركز الأول. إثر هذا النجاح، حصل باسل على منحة دراسية جامعية بقيمة 25 ألف دولار، وهي مفتوحة للدراسة في أي جامعة أميركية.

وفي هذا السياق، قال الوالد راجح: "بعد حصول باسل على تميز على كافة الولايات المتحدة تم استقباله رسميا في المدرسة ومن قبل مسؤولي التعليم في ولاية فلوريدا. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها طالب من هذه المدرسة وحتى من ولاية فلوريدا كاملةً على المركز الأول في هذه المسابقة".

وأشار راجح الجهني إلى مسابقة أخرى شارك فيها باسل قبل أشهر، وهي تعنى بتأهيل رجال الأعمال للمستقبل. وقد مرّ باسل بجميع المراحل وحقق فيها المركز الثاني على مستوى أميركا.

جامعات أميركية تتبنى باسل وشقيقته يارا

وأضاف راجح الجهني أن شقيقة باسل قبله كانت من المتفوقين على مستوى الولايات المتحدة حيث تدرس يارا هناك وقد تم تكريمها من قبل زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ومن بعده من قبل أوباما، كما حصلت على خطاب شكر من سيناتور من ولاية فلوريدا، وذلك لحصولها على أعلى درجة في التحصيل يمكن أن يحصل عليها الطالب، وتفاخر السيناتور بتواجد يارا ضمن ولايته.

وبيَّن راجح الجهني أن يارا، وبعد إنهائها من دراستها الثانوية، تبنتها "جامعة دينفر"، وهي من أعرق الجامعات الأميركية، مضيفاً أنها لم تنضم للبعثة السعودية.

وتم اختيار باسل ويارا للدراسة ضمن برنامج خاص بدراسة الثانوية مع 60 ساعة من المواد الجامعية.

وأشار راجح الجهني إلى أن باسل انتقل لولاية كولورادو مع أخته يارا لدراستها هناك، وقد طُلِب منه تمثيل ولاية كولورادو في مسابقة الرياضيات لهذا العام 2016.

قنوات فضائية أميركية وصحف احتفت بتفوق باسل، ويحتفظ والد هذا الأخير بمجموعة من الخطابات وشهادات الشكر بعد تفوقه ولديه في مجالات الدراسة المختلفة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه خاطب السفارة السعودية بما حققه أبناؤه هناك من تفوق وتميز احتفت به الجامعات الأميركية والمسؤولين هناك.