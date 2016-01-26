طيلة العقود الماضية ونحن نجامل الثورة الإسلامية الإيرانية حتى في الترجمة التي كان لا بد أن نكون فيها أكثر أمانة، ودقة، ليس من أجل المشهد السياسي الحاضر فقط، بل من أجل التاريخ.

الثورة الإسلامية في مفهومها أنها انتفاضة ضد الحكم الظالم بما يحقق العدالة والمساواة، ووجدت ترحيبا من الشعب الإيراني الذي فاق تعداد سكانه 32 مليونا في عام 1979! هذا ما بدا للعالم الإسلامي ودول العالم الثالث، حتى وأن تغاضت دول الجوار أملا في الحد من الأطماع الفارسية.

اثنان وثلاثون مليونا بين عشية وضحاها وجدوا الحكم مقلوبا رأسا على عقب في إيران ليحكمهم الحرس الثوري الذي كان قد اتخذ له اسما وهو : سپاه پاسداران انقلاب إسلامی. فالانقلاب «إزاحة مفاجئة للحكومة بفعل مجموعة تنتمي إلى مؤسسة الدولة- عادة ما تكون بالتعاون مع الجيش- لتنصيب سلطة مدنية أو عسكرية». تم ترجمة الكلمة من انقلاب الفارسية إلى ثورة بالعربية لتبدو أكثر شعبية ووهجا.

الثورة إرادة شعب، بينما الانقلاب إرادة مجموعة من الأفراد وهذا هو واقع الانقلاب الإيراني، أو ما سُميت بالثورة الإيرانية التي تمت منذ أربعة عقود. لقد كان الحرس الجمهوري وقحا حتى في صدقه.. عندما نعت نفسه بـ(انقلاب إسلامي).. فكان انقلابه على كل المذاهب والطوائف التي تخالفه في إيران، بالإضافة إلى طموحه في الانقلاب على طوائف الجوار، ناهيك عن تناقض شعاره الذي جمع بين السلاح وغصن الزيتون.. تماما مثل رايات داعش المتناقضة.

الانقلاب والحزب البلطجي الذي تشكل أثناء الانقلاب الإيراني وسمي (حزب الله - إيران) لم يكونا نتيجة إرادة شعب وثورة نزيهة، بل كانا نتيجة مؤامرات كبرى وخيانات عظمى، حيث كان حزب البلطجية يشن هجوما على كبرى الصحف في إيران التي كانت تنتقد الخميني، أو نتائج الانقلاب، كما لم تسلم الجامعات التنويرية في طهران من هجوم حزب الله.. إنها عصابة حزب الانقلاب الذي تم تصديرها إلى لبنان الصامتة إزاء أفعال عصابة الانقلاب الإيراني، وسرت العدوى إلى كتابها الصامتين حتى في صحفنا العربية والخليجية. فبدلا من أن يكونوا «عصبة متأهبة» للرد والصد وكشف الهمجية.. يلجؤون اليوم لمباراة الساس، وربما كتبوا لنا عن شوربة القرع المذهلة، وكأننا لا نزرع القرع .. .. ألم أقل أننا جاملنا كثيرا.

* نقلا عن "عكاظ"