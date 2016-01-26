"التجارة" تغلق مقرا لإنتاج مراتب الإسفنج الملوث بجدة

أطاحت الحملات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على معامل ومستودعات مراتب الإسفنج الملوث بعمالة مخالفة تمتهن جمع الإسفنج الملوث من النفايات ومرادم البلدية لإعادة تعبئته وتلبيسه بهدف غش وتضليل المستهلكين، وأغلقت رابع المقار المخالفة لإعادة تلبيس منتجات الإسفنج الملوثة في محافظة جدة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه تم ضبط وحجز نحو 2000 قطعة من المراتب المجددة والتالفة، واستدعت المسؤولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وأشارت إلى أن المراقبين رصدوا استراحتين في حي السنابل بجنوب جدة لا تحمل أي لوحات خارجية، و تم مداهمة المقار المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة.