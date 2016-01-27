إغلاق 57 محطة وقود إقليمية ناقصة المرافق

أصبحت المرافق التكميلية لمحطات الوقود الإقليمية شرطا أساسيا لاستمرار نشاطها، حيث تم إلزامها بالتعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.

وشددت أمانة الشرقية على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، والنظافة العامة.

بالإضافة إلى توفير مصليين للنساء والرجال، والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.

جاء ذلك في تصريح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الذي أكد أنه تم إغلاق 57 محطة وقود على الطرق الإقليمية بالمنطقة الشرقية من إجمالي عدد المحطات البالغ عددها 206 محطات، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية التي تم منحها لملاك محطات الوقود لتصحيح أوضاعهم، وتوعد بأنه لن يتم التهاون مع المخالفين.

وبين الصفيان بأن قرار الإغلاق جاء بعد انتهاء السنتين التي تم منحها لملاك محطات الوقود، بموجب اللائحة المنظمة لمحطات الوقود وتنوعت العقوبات بين الإغلاق الجزئي والكلي.