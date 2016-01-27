السعودية: استشهاد جندي بمقذوف مصدره الأراضي اليمنية

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، "استشهاد الجندي أول بحرس الحدود علي بن محمد يحيى شراحيلي بقطاع الحرث إثر سقوط مقذوف عسكري من الأراضي اليمنية يوم أمس (الثلاثاء)".

وفي سياق متصل، تواصل القوات السعودية على الشريط الحدودي تصديها لعناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، خاصة قبالة محافظتي الطوال والحُرث.

وبعد مقتل 80 عنصرا و3 قياديين من الميليشيات لليومين الماضيين، قدمت عناصر جديدة في محاولة لاختراق الحدود السعودية اليمنية.

القوات السعودية المشتركة تعاملت مع الموقف، بحسب ما تقتضيه تضاريس المنطقة، حيث واجهت تلك العناصر عبر الأسلحة المباشرة، ووزعت قناصتها على مرتفعات الجبال، بمساندة مدفعياتها وأسلحتها المتنوعة.

وتحاول عناصر الميليشيات اختراق الحدود السعودية اليمنية من جهة جبل الملحمة السعودي طمعا في الوصول إليه، إذ يُعتبر جبلا استراتيجيا مهما لمحافظة الحُرث.