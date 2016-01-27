السكري.. والأموال الخيرية!

النهوض بالمجتمعات ليست مهمة الحكومات فقط ، فللمجتمع ومؤسساته دور كبير في ذلك.. وفي عصور ازدهار الدولة الإسلامية كانت الحكومة تنفق على قطاعات الجيش والشرطة والقضاء والدواوين ، أما بقية المرافق فيتم الصرف عليها من مخصصات الأوقاف ( الخيرية ) . واليوم تساهم الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في بعض دول العالم بما يقارب 40% من خدمات مواطنيها ( أمريكا لوحدها بها أكثر من مليون ونصف المليون جمعية) حتى أن بعض المتخصصين يقول إنه يمكن الحكم على الواقع التنموي لأي دولة من خلال النظر إلى قطاعاتها الخيرية ، فإن كانت متقدمة وفاعلة دلَّ ذلك على سير المجتمع باتجاه التنمية والازدهار ، وإن كان العكس فإنه مجتمع متعثر تنموياً .

• الطب وداء السكري تحديداً من أكثر القطاعات التي يعمل عليها المال الخيري عالمياً ، والسبب أن هذا المرض الذي يفتك بأكثر من 382 مليون إنسان حول العالم ( 34 مليون منهم عرب) مازال بحاجة إلى مزيد من العمل التوعوي والتثقيفي والصحي والبحثي والاجتماعي .

• في المدينة المنورة قام الدكتور صلاح الردادي ومجموعة من الفضلاء بتدشين جمعية السكري الخيرية ، وهي محاولة مشكورة للمساهمة في مكافحة المرض الذي تحتل السعودية صدارته عالمياً بـواقع 4 ملايين مريض ، ومع أمنياتنا ودعواتنا للجمعية الوليدة بالتوفيق فإننا نتمنى عليها العمل للوصول لأكبر قدر من الناس ، من خلال التواجد المكثف في الأسواق والمدارس والأحياء الفقيرة التي غالباً ما تكون أقل ثقافة ، حتى لا يقعوا في ذات الخطأ الذي وقعت فيه الكثير من الجمعيات التي لا يعرف الناس دورها ولا نوعية خدماتها ، لأنها ببساطة لم تستطع الوصول إليهم.

•أرقام السكري المرعبة والمستنزفة لميزانيات وزارات الصحة في الخليج حيث تذهب أكثر من ١٠ % منها لعلاج السكري تدفعنا جميعاً لدعم هذه الجمعيات ( غير الربحية ) مالياً ومعنوياً ، من أجل مجتمعات صحية وإيجابية ومثقفة ،ومساهمة في تنمية بلدانها ومجتمعاتها.

• بقي أن أسأل سؤالاً : هل يمكن لهذه الجمعيات مقاضاة المطاعم السريعة التي تساهم في زيادة السمنة وتفشي السكري في مجتمعنا ؟

نقلاً عن "المدينة"