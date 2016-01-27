القوات السعودية المشتركة تحبط محاولة هجوم حوثية

أحبطت القوات السعودية الخاصة محاولة جديدة للمتمردين الحوثيين للتسلل عبر الحدود ونجحت في تدمير آلياتهم وأجبرتهم على الهروب إلى الجبال بعد معركة استمرت 12 ساعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحبط فيها القوات السعودية المشتركة محاولة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لاختراق الحدود.

هذه المرة المهمة الجبلية دامت 12 ساعة تعاملت خلالها قوات سعودية خاصة بشكل مباشر مع فصيل من ميليشيات الحوثي تم رصده على مرتفعات الجبال باتجاه الحدود السعودية اليمنية.

الهجوم من قبل الميليشيات تم عن طريق عدد من المركبات العسكرية وعشرات العناصر من بينهم أطفال.

عناصر الميليشيات استخدموا قذائف "هاون" و"كاتيوشا" وألغام ومتفجرات وقذائف "آر بي جي" وأسلحة يدوية.

الميليشيات استهدفت مناطق معينة وهي:

جبل الملحمة السعودي في الخوبة الشمالية بمحافظة الحُرث، الذي يطل على معظم قرى المحافظة.

قرية حثيره بمحافظة الموسم، وتقع في بداية القرى الحدودية للمحافظة الموسّم المطلة على الحدود اليمنية .

أجزاء من قرى الطوال التي تتواجد بها مقرات عسكرية تابعة للقوات السعودية.

القوات السعودية رصدت تقدم هذه القوات باستخدام طائرات من دون طيار ومجسات حرارية موضوعة في المنطقة الحدودية، إضافة إلى دوريات مسح جوية وأرضية.

ثم بدأت هذه القوات بالرد على الميليشيات المتقدمة بالمدفعية والدبابات، فيما مشطت مروحيات الأباتشي المنطقة، كما ساهمت فرق القناصة باستهداف عناصر الميليشيات التي حاولت الفرار قبل أن تقوم قوات خاصة بمطاردة هذه العناصر.

الحصيلة كانت بحسب القوات السعودية المشتركة مقتل ما يزيد عن 80 عنصراً بينهم 3 قياديين، وجرح عشرات المهاجمين وفرار آخرين، إضافة إلى تدمير ما يزيد عن 17 مركبة وآلية.

وأكدت مصادر عدة أن القوات السعودية كبدت الميليشيات في الربوعة خسائر كبيرة بمعارك نوعية خلال اليومين الماضيين.