تحدياتنا تحتاج إلى تحدٍ

مع استقرار أمن أي دولة تغدو الصحة والتعليم أهم ركيزتين في استدامة النمو والوصول إلى مرتبة متقدمة بين الدول.

وليس تطرفا لو قلت أن وزارتي التعليم والصحة مستواهما تحت مستوى البحر بل هو مستوى غائر لم يتواز - على الأقل - مع طموحات المجتمع بغض النظر عن الآمال العظيمة التي تعلقها الدولة على هاتين الركيزتين في بناء الإنسان معرفيا وصحيا.. وهنا أكون متطرفا عندما أقول إن بناء الإنسان في حضرة هاتين الوزارتين عبارة عن ملف يتم تقاذفه بين أدراج المكاتب، وتتدعي كل منها أنها ملمة بنواقص ذلك الملف من أوراق أو إجراءات أو حلول.

ولعدم جدية تناول قضية الإنسان صحيا وتعليما وتذليل كل المعوقات التي ساهمت في تأخر تلك الركيزتين عما نأمل أن تكون عليه لذلك تجدنا ننصت لأي كلمة.. ولأن الكلمات تتكرر تجدنا نقف دائما مع أي وزير يستوزر عله يقول شيئا جديدا، أو عله يبشر بانتهاء أزمة قديمة أو القضاء على معضلة أو المكاشفة بأن الخرق أكبر من الرقع.. فقط تجدنا مسبلين شحمات آذانينا علها تعي وتتماشى مع أي استراتيجية جديدة لكي نبدأ الحلم من أول ثانية أغمضنا أعيننا فيها مع هدهدة الوزير القادم.

الناس لا يعرفون استراتيجيات وخططا وأهدافا وإجراءات وسبلا وتسهيلات ...كل المفردات والمفاهيم الإدارية لا تعني أي مواطن نهش المرض جسده، الناس يعرفون تماما لو أن أحدهم مرض يجد مستشفى لعلاجه.

حسنا، لنعد إلى الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة والتي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، فما رأي الوزارة أن المواطن غير قادر على رسوم المستشفيات الخاصة؟ ثم ما التحسينات التي يفترض أن تكون لدى القطاع الخاص في ظل تردي خدماته؟ وهل تكون إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية ورفع معايير الجودة متزامنة مع تطبيق الانتقال إلى القطاع الخاص؟ ..هذا يعني أن الوزارة سوف تخطو خطوتين هما: خطوة الحمامة والغراب في الوقت نفسه، وفي هذا العجب.

يا وزارة الصحة نعود للقول، قبل الانتقال لأي مرحلة تفوق مستوى الوضع الراهن لديك فمن الضروري التخلص من المشكلات القديمة، وأهم مشكلة يواجهها المواطن أنه لا يجد جهة تعالجه وفق المعايير الطبية العالية لعدم وجود تناسب بين عدد المرضى والمستشفيات والمواعيد المتأخرة (السنوية)، كما أن الوزارة لم تلجأ إلى التأمين على المواطن ولم تجرب أي طريقة تجفف أعداد المرضى أو تقلل من زمنية المواعيد، فكيف لها أن تقفز إلى تجارب جديدة وهي لاتزال غارقة في مشكلاتها القديمة؟

أخير أقول حكمة شعبية (وليس لها علاقة بموضوع استراتيجية وزارة الصحة)

إذا كان المتحدث مجنونا فليكن المستمع عاقلا.

نقلاً عن "عكاظ"