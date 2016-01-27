حائل.. ضبط مستودع للعطور مع عبوات بول بشري

ضبطت أمانة منطقة حائل مستودعا يقوم بخلط وتركيب وتعبئة بعض أنواع العطور المخمرية، ويجمع بعض الأخشاب ليصنع بخوراً تباع على أنها أصلية، إضافة لوجود مواد خام وزيوت مجهولة المصدر، و10 عبوات معبأة "ببول بشري".

وأشار مدير إدارة الإعلام بأمانة منطقة حائل، سعد الثويني، إلى أنه أثناء عمليات التفتيش اليومية من قبل فرق الأمانة، كشفت مستودعاً فُتح بشكل مخالف، وعثر بداخله على مواد عطرية ومخمرية تخلط بشكل عشوائي ومجهولة المصدر، ومخالفة للشروط الصحية، مع العثور على 10 عبوات تحتوي " على بول بشري".

وأكمل الثويني أنه تم استدعاء مأمور ضبط من فرع وزارة التجارة بحائل، ومندوب من الدفاع المدني والدوريات الأمنية للتحقيق مع العمالة لمعرفة سبب وجود البول بالمستودع، كما حررت مخالفات متنوعة، ومحضرا مشتركا مع إغلاق المستودع وتسليم العمالة للدوريات الأمنية للتحقيق معهم.