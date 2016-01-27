مبادرة "تويترية" للحد من المخالفات المرورية بالسعودية

مبادرة فردية أطلقها شاب سعودي من أجل التوعية للسلامة المرورية وللحد من المخالفات المرورية التي تحدث في شوارع المدن والمحافظات السعودية، وذلك عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "أصدقاء المرور".

الحساب يقوم بنشر الصور والفيديوهات حول وسائل وطرق القيادة الآمنة، كنوع من التوعية المرورية. كما أنه يسعى للحد من المخالفات المرورية عبر نشر صور لسيارات مخالفة، يتم إرسالها إلى حساب إدارة المرور الرسمي على "تويتر" من أجل محاسبة أصحابها.

"العربية.نت" حاورت صاحب الحساب محمد الثبيتي حول الدافع وراء إنشاء الحساب، حيث أشار إلى "الرغبة في نشر ثقافة القيادة الآمنة ومفهوم السلامة المرورية نظرا لتزايد ضحايا الحوادث، وأيضا لضعف مخرجات مدارس تعليم القيادة، ما أدى لجهل السائقين بقوانين المرور وثقافة القيادة الآمنة رغم حملهم رخصة قيادة من المرور".

وحول تفاعل المرور مع البلاغات التي ترسل على شكل صور للسيارات المخالفة، أجاب: "نحن لا نستقبل بلاغات، نحن فقط ننشر أو نعيد نشر صور المخالفات المرورية لتسليط الضوء على آثارها السلبية، وهناك تجاوب من الإدارة العامة للمرور، ولكن ليس بشكل دائم، أو بالشكل المطلوب".

وعن دعم المرور للحساب أجاب: "هناك تواصل بيننا وبين المرور لطرح الأفكار والاقتراحات لتحسين الوضع المروري. أما حول توسيع فكرة "أصدقاء المرور"، فمؤخرا أعلنت إدارة المرور عن تطبيق يتيح للجمهور تصوير المخالفات وإرسالها للمرور كأصدقاء للمرور، وهذا يدعم فكرة مجموعتنا بجعل الجمهور أصدقاء للمرور".

وحول من يعمل على إدارة الحساب أضاف: "حاليا أنا فقط، ولكن بمساعدة 14 شريكا وعضوا معنا في قائمة من نتابعهم على تويتر، إضافة لعدد من الصحافيين المتعاونين معنا لنشر ثقافة السلامة المرورية إعلاميا".